Чайковский и Рахманинов: два голоса русской души

Концерт, посвященный романсам

Приглашаем вас на музыкальный вечер, посвященный романсу — одному из самых трогательных жанров в музыке. В программе «Два голоса русской души» прозвучат избранные романсы двух величайших композиторов — Петра Ильича Чайковского и Сергея Александровича Рахманинова.

О композиторах

Чайковский и Рахманинов смогли передать через свои произведения широкий спектр человеческих эмоций. Их романсы полны нежности, страсти и драматизма. В Чайковском мы услышим светлую грусть и искреннюю лирику, а Рахманинов порадует слушателей глубиной своих чувств и восторгом душевного самовыражения.

Программа концерта

Вечер подарит вам возможность насладиться шедеврами русской вокальной традиции:

Произведения Чайковского:

«То было раннею весной», ор. 38 № 2 (сл. А. Толстого)

«День ли царит», ор. 47 № 6 (сл. А. Апухтина)

«Серенада Дон-Жуана», ор. 38 № 1 (сл. А. Толстого)

«Средь шумного бала», ор. 38 № 3 (сл. А. Толстого)

«Снова как прежде один», ор. 73 № 6 (сл. Д. Ратгауза)

«Мы сидели с тобой», ор. 73 № 1 (сл. Д. Ратгауза)

«Благословляю вас, леса», ор. 47 № 5 (сл. А. Толстого)

Произведения Рахманинова:

«Не пой, красавица, при мне», ор. 4 № 4 (сл. А. Пушкина)

«Вчера мы встретились», ор. 26 № 13 (сл. Я. Полонского)

«О нет, молю, не уходи», ор. 4 № 1 (сл. Д. Мережковского)

«Весенние воды», ор. 14 № 11 (сл. Ф. Тютчева)

«Я опять одинок», ор. 26 № 9 (сл. И. Бунина)

«Они отвечали», ор. 21 № 4 (сл. В. Гюго, пер. Л. Мея)

«В молчаньи ночи тайной», ор. 4 № 3 (сл. А. Фета)

«Давно ль, мой друг», ор. 4 № 6 (сл. А. Голенищева-Кутузова)

«Как мне больно», ор. 21 № 12 (сл. Г. Галиной)

«Судьба», ор. 21 № 1 (сл. А. Апухтина)

«Ночь печальна», ор. 26 № 12 (сл. И. Бунина)

Исполнители

В исполнении тенора Сергея Абабкина и баса Дмитрия Романько, а также под аккомпанемент пианиста Михаила Ченцова, вы сможете ощутить весь спектр эмоций, которые эти произведения могут вызвать.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите возможность насладиться великолепием русской музыки и открыть для себя незабываемые эмоциональные связи, которые передаются через слова и ноты.