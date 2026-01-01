Чайковский и Рахманинов: два голоса русской души
Чайковский и Рахманинов: два голоса русской души

Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт, посвященный романсам

Приглашаем вас на музыкальный вечер, посвященный романсу — одному из самых трогательных жанров в музыке. В программе «Два голоса русской души» прозвучат избранные романсы двух величайших композиторов — Петра Ильича Чайковского и Сергея Александровича Рахманинова.

О композиторах

Чайковский и Рахманинов смогли передать через свои произведения широкий спектр человеческих эмоций. Их романсы полны нежности, страсти и драматизма. В Чайковском мы услышим светлую грусть и искреннюю лирику, а Рахманинов порадует слушателей глубиной своих чувств и восторгом душевного самовыражения.

Программа концерта

Вечер подарит вам возможность насладиться шедеврами русской вокальной традиции:

Произведения Чайковского:

  • «То было раннею весной», ор. 38 № 2 (сл. А. Толстого)
  • «День ли царит», ор. 47 № 6 (сл. А. Апухтина)
  • «Серенада Дон-Жуана», ор. 38 № 1 (сл. А. Толстого)
  • «Средь шумного бала», ор. 38 № 3 (сл. А. Толстого)
  • «Снова как прежде один», ор. 73 № 6 (сл. Д. Ратгауза)
  • «Мы сидели с тобой», ор. 73 № 1 (сл. Д. Ратгауза)
  • «Благословляю вас, леса», ор. 47 № 5 (сл. А. Толстого)

Произведения Рахманинова:

  • «Не пой, красавица, при мне», ор. 4 № 4 (сл. А. Пушкина)
  • «Вчера мы встретились», ор. 26 № 13 (сл. Я. Полонского)
  • «О нет, молю, не уходи», ор. 4 № 1 (сл. Д. Мережковского)
  • «Весенние воды», ор. 14 № 11 (сл. Ф. Тютчева)
  • «Я опять одинок», ор. 26 № 9 (сл. И. Бунина)
  • «Они отвечали», ор. 21 № 4 (сл. В. Гюго, пер. Л. Мея)
  • «В молчаньи ночи тайной», ор. 4 № 3 (сл. А. Фета)
  • «Давно ль, мой друг», ор. 4 № 6 (сл. А. Голенищева-Кутузова)
  • «Как мне больно», ор. 21 № 12 (сл. Г. Галиной)
  • «Судьба», ор. 21 № 1 (сл. А. Апухтина)
  • «Ночь печальна», ор. 26 № 12 (сл. И. Бунина)

Исполнители

В исполнении тенора Сергея Абабкина и баса Дмитрия Романько, а также под аккомпанемент пианиста Михаила Ченцова, вы сможете ощутить весь спектр эмоций, которые эти произведения могут вызвать.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите возможность насладиться великолепием русской музыки и открыть для себя незабываемые эмоциональные связи, которые передаются через слова и ноты.

Апрель
21 апреля вторник
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
