Чайковский и Рахманинов: два голоса русской души

Приглашаем вас на музыкальный вечер, посвященный романсу — одному из самых трогательных жанров в музыке. В программе «Два голоса русской души» прозвучат избранные романсы двух величайших композиторов — Петра Ильича Чайковского и Сергея Александровича Рахманинова.
Чайковский и Рахманинов смогли передать через свои произведения широкий спектр человеческих эмоций. Их романсы полны нежности, страсти и драматизма. В Чайковском мы услышим светлую грусть и искреннюю лирику, а Рахманинов порадует слушателей глубиной своих чувств и восторгом душевного самовыражения.
Вечер подарит вам возможность насладиться шедеврами русской вокальной традиции:
В исполнении тенора Сергея Абабкина и баса Дмитрия Романько, а также под аккомпанемент пианиста Михаила Ченцова, вы сможете ощутить весь спектр эмоций, которые эти произведения могут вызвать.
Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
