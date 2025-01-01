Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чайковский и петербургская музыкальная жизнь
Киноафиша Чайковский и петербургская музыкальная жизнь

Чайковский и петербургская музыкальная жизнь

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лекция о Чайковском в Мариинском театре

Приглашаем вас на вторую лекцию Лидии Адэр из цикла «Чайковский и Петербург». Она состоится в рамках образовательной программы, посвященной влиянию великого композитора на музыкальную жизнь города.

О лекции

Лидия Адэр – выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, где защитила кандидатскую диссертацию на тему «Микротоновая музыка в Европе и России в 1900–1920-е годы». Участие в лекции предоставит возможность узнать о музыке Чайковского и его вкладе в петербургскую культуру.

Кто такая Лидия Адэр?

Лидия – автор и арт-директор Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ», старший научный сотрудник Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. Она активно участвует в культурных проектах с участием таких известных учреждений, как Мариинский театр и Эрмитаж.

Интересные факты

  • Лидия Адэр организовала международный фестиваль «Мир звука» и является автором концепции Музея С. В. Рахманинова, который откроется в 2024 году в Великом Новгороде.
  • Её научные статьи опубликованы на пяти языках, а она сама приглашена с лекциями в университеты Мексики и Франции, а также в исследовательские центры Европы и США.

Эта лекция станет не только образовательной, но и вдохновляющей – вы сможете прикоснуться к миру музыкального гения и его роли в формировании культурной среды Северной столицы.

Купить билет на выставка Чайковский и петербургская музыкальная жизнь

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
3 декабря среда
20:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
20 сентября в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1900 ₽
Распакованные грезы... В продолжение сказанного...
6+
Дизайн Декоративно-прикладные Исторические выставки Графика Классическое искусство
Распакованные грезы... В продолжение сказанного...
24 октября в 11:00 Doc Art Gallery
от 500 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
11 октября в 10:00 Музей «В Тишине»
от 1400 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше