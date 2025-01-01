«Чайковский и не только»: Концерт классической музыки в Центральном доме работников искусств

Уважаемые любители классической музыки! Приглашаем вас на уникальное музыкальное мероприятие, которое состоится в Центральном доме работников искусств. Концерт «Чайковский и не только» подарит вам возможность насладиться произведениями великих композиторов.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат известные произведения Петра Ильича Чайковского, а также композиции других выдающихся композиторов. Ожидайте великолепные мелодии, которые тронут ваши сердца и подарят незабываемые эмоции.

Интересные факты

Чайковский был одним из первых композиторов, которые начали использовать элементы русского народного фольклора в своих произведениях.

Центральный дом работников искусств — это знаковое место, где проходят важнейшие культурные события столицы.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте учреждения или в кассе Центрального дома работников искусств. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество билетов ограничено.

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении лучших музыкантов! Ждем вас на концерте «Чайковский и не только»!