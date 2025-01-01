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Билеты от 500₽
Киноафиша Чайковский и не только

Чайковский и не только

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Чайковский и не только»: Концерт классической музыки в Центральном доме работников искусств

Уважаемые любители классической музыки! Приглашаем вас на уникальное музыкальное мероприятие, которое состоится в Центральном доме работников искусств. Концерт «Чайковский и не только» подарит вам возможность насладиться произведениями великих композиторов.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат известные произведения Петра Ильича Чайковского, а также композиции других выдающихся композиторов. Ожидайте великолепные мелодии, которые тронут ваши сердца и подарят незабываемые эмоции.

Интересные факты

  • Чайковский был одним из первых композиторов, которые начали использовать элементы русского народного фольклора в своих произведениях.
  • Центральный дом работников искусств — это знаковое место, где проходят важнейшие культурные события столицы.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте учреждения или в кассе Центрального дома работников искусств. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество билетов ограничено.

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении лучших музыкантов! Ждем вас на концерте «Чайковский и не только»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 500 ₽

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