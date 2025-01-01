Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Чайковский и Надежда

Спектакль Чайковский и Надежда

Постановка
Зимний театр 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный спектакль-концерт «Чайковский и Надежда»

185-летнему юбилею выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского посвящается уникальный спектакль-концерт, в котором примут участие известные актеры кино Ольга Будина, Кирилл Гребенщиков и артист мюзиклов Артём Елисеев. Под руководством режиссера Олега Ильина легендарные произведения композитора зазвучат с новой силой, открывая неизведанные грани его духовной и личной жизни.

Праздник музыки и слова

«Чайковский и Надежда» — это не просто спектакль, а настоящий праздник музыки и слова. Захватывающий драматический сюжет, живой вокал любимых актеров в сопровождении рояля и скрипки перенесет зрителей в мир музыкальных грёз Чайковского, обещая незабываемый вечер.

Чайковский: жизнь и творчество

Пётр Ильич Чайковский — великий русский композитор, создавший множество замечательных симфоний, балетов и опер. Он обожал всё русское и нередко признавался в любви к народной музыке, словно разгадывая наш музыкальный культурный код. Однако, если бы не судьбоносная встреча с женщиной по имени Надежда фон Мекк, его жизнь могла бы сложиться иначе.

Тайна взаимоотношений гения и музы

Спектакль «Чайковский и Надежда» приоткрывает тайну взаимоотношений композитора и его музы. Переписка Чайковского и Надежды — это бесспорный литературный шедевр, знакомый многим как безудержный роман в письмах, который звучит с новой силой и остаётся актуальным и в наши дни. Для неё он был идеалом мужчины, для него она — загадочной незнакомкой и искренним другом.

Надежда фон Мекк: «ангел-хранитель» Чайковского

Надежда фон Мекк кардинально изменила жизнь Чайковского, открыв ему новые горизонты музыкальных вершин. Она появилась в его жизни как луч света, разделивший её на «до» и «после». Своей верой она поддерживала композитора в самые трудные моменты, и Чайковский нередко называл её своим «ангелом-хранителем». Он посвятил ей Четвёртую симфонию и многие другие произведения.

Каст и подробности спектакля

В ролях:

  • Надежда — Ольга Будина (известные фильмы и сериалы: «Граница. Таёжный роман», «Идиот», «Романовы. Венценосная семья»)
  • Чайковский — Кирилл Гребенщиков (фильмы: «Анна Каренина», «Наследники. Дар крови», «Такси под прикрытием»)
  • Почтальон — Артём Елисеев (солист мюзиклов «Девчата», «Анна Каренина», «Летучий корабль»)

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля, который обещает раскрыть глубину человеческих чувств и музыкального гения!

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Ольга Будина
Ольга Будина
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Артем Елисеев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 19 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
0+
Детские елки Ледовый
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
28 августа в 17:30 Сочи Парк-арена
от 2000 ₽
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
0+
Детские елки Ледовый
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
13 августа в 17:30 Сочи Парк-арена
от 2000 ₽
Парфюмер
16+
Моноспектакль Экспериментальный Перформанс Музыка
Парфюмер
5 августа в 19:00 Зимний театр
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше