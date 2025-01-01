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Чайковский-гала
Билеты от 600₽
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Чайковский-гала

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

В Москве состоится грандиозное событие в мире классической музыки – «Чайковский-Гала», концерт, посвященный творчеству великого русского композитора, чье наследие стало неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Петр Ильич Чайковский, создавший уникальный музыкальный язык, объединивший русские традиции с европейской классической школой, и сегодня остается одним из самых исполняемых композиторов в мире. В программе вечера прозвучат два монументальных произведения: Первый концерт для фортепиано с оркестром и Шестая симфония. Первый концерт, созданный в 1874-1875 годах, сразу после премьеры покорил публику своей мощью и драматизмом. Знаменитое вступление с его величественными аккордами стало одним из самых узнаваемых моментов в классической музыке. Шестая симфония, известная как «Патетическая», завершенная за девять дней до смерти композитора, представляет собой глубокое философское размышление о жизни и смерти, воплощенное в музыке потрясающей эмоциональной силы. За дирижерским пультом в этот вечер встанет маэстро Павел Сорокин – выдающийся дирижер современности, чья карьера неразрывно связана с Большим театром России. Выпускник Московской консерватории, стажировавшийся у таких легендарных музыкантов как Сейджи Озава и Леонард Бернстайн, Павел Сорокин известен своими яркими интерпретациями русской классической музыки. Его международная карьера включает сотрудничество с ведущими театрами мира, в том числе с Королевским театром Ковент-Гарден. Солистом вечера выступит молодой пианист Станислав Корчагин – восходящая звезда российского исполнительского искусства. Лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского, он уже успел покорить публику крупнейших концертных залов России и Европы. Его исполнение отличается глубоким проникновением в музыкальный материал и виртуозным владением инструментом. Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», отмечающий в этом году свое 25-летие, выступит достойным партнером солиста и дирижера. За четверть века своего существования коллектив заслужил репутацию одного из ведущих оркестров России, способного с равным успехом исполнять как классический репертуар, так и современную музыку. Приглашаем всех ценителей классической музыки на этот уникальный концерт, где встретятся талант молодого поколения исполнителей и мудрость признанных мастеров, чтобы вместе воздать должное гению Петра Ильича Чайковского.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 600 ₽

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