В Москве состоится грандиозное событие в мире классической музыки – «Чайковский-Гала», концерт, посвященный творчеству великого русского композитора, чье наследие стало неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Петр Ильич Чайковский, создавший уникальный музыкальный язык, объединивший русские традиции с европейской классической школой, и сегодня остается одним из самых исполняемых композиторов в мире. В программе вечера прозвучат два монументальных произведения: Первый концерт для фортепиано с оркестром и Шестая симфония. Первый концерт, созданный в 1874-1875 годах, сразу после премьеры покорил публику своей мощью и драматизмом. Знаменитое вступление с его величественными аккордами стало одним из самых узнаваемых моментов в классической музыке. Шестая симфония, известная как «Патетическая», завершенная за девять дней до смерти композитора, представляет собой глубокое философское размышление о жизни и смерти, воплощенное в музыке потрясающей эмоциональной силы. За дирижерским пультом в этот вечер встанет маэстро Павел Сорокин – выдающийся дирижер современности, чья карьера неразрывно связана с Большим театром России. Выпускник Московской консерватории, стажировавшийся у таких легендарных музыкантов как Сейджи Озава и Леонард Бернстайн, Павел Сорокин известен своими яркими интерпретациями русской классической музыки. Его международная карьера включает сотрудничество с ведущими театрами мира, в том числе с Королевским театром Ковент-Гарден. Солистом вечера выступит молодой пианист Станислав Корчагин – восходящая звезда российского исполнительского искусства. Лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского, он уже успел покорить публику крупнейших концертных залов России и Европы. Его исполнение отличается глубоким проникновением в музыкальный материал и виртуозным владением инструментом. Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», отмечающий в этом году свое 25-летие, выступит достойным партнером солиста и дирижера. За четверть века своего существования коллектив заслужил репутацию одного из ведущих оркестров России, способного с равным успехом исполнять как классический репертуар, так и современную музыку. Приглашаем всех ценителей классической музыки на этот уникальный концерт, где встретятся талант молодого поколения исполнителей и мудрость признанных мастеров, чтобы вместе воздать должное гению Петра Ильича Чайковского.