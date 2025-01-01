Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

Чайковский. Перезагрузка: Опера «Черевички» в концертном исполнении

Большой международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» приглашает вас на уникальное событие: оперу «Черевички» в концертном исполнении. Это произведение Петра Чайковского настало время снова увидеть и услышать в исполнении талантливых музыкантов.

Исполнители

Концерт будет представлен Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга под руководством художника-дирижера Антона Лубченко. Солисты и хор будут объявлены дополнительно, что добавляет интригу к рекреации данной оперы.

Информация о произведении

«Черевички» — это одна изарийных опер Чайковского, написанная на основе произведений украинской литературы. Она сочетает в себе глубокие эмоции и захватывающие мелодии, отражая народные традиции и культуру. Опера рассчитана на зрителей старше 6 лет.

Продолжительность

Общая продолжительность концерта составляет 2 часа 45 минут с антрактом. Это впечатляющее музыкальное путешествие обещает оставить долгое послевкусие и подарить незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться шедевром Чайковского!