Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»
Киноафиша Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Чайковский. Перезагрузка: Опера «Черевички» в концертном исполнении

Большой международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» приглашает вас на уникальное событие: оперу «Черевички» в концертном исполнении. Это произведение Петра Чайковского настало время снова увидеть и услышать в исполнении талантливых музыкантов.

Исполнители

Концерт будет представлен Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга под руководством художника-дирижера Антона Лубченко. Солисты и хор будут объявлены дополнительно, что добавляет интригу к рекреации данной оперы.

Информация о произведении

«Черевички» — это одна изарийных опер Чайковского, написанная на основе произведений украинской литературы. Она сочетает в себе глубокие эмоции и захватывающие мелодии, отражая народные традиции и культуру. Опера рассчитана на зрителей старше 6 лет.

Продолжительность

Общая продолжительность концерта составляет 2 часа 45 минут с антрактом. Это впечатляющее музыкальное путешествие обещает оставить долгое послевкусие и подарить незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться шедевром Чайковского!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» Чайковский. «Черевички». Опера в концертном исполнении. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

В ближайшие дни

Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
30 августа в 18:00 Butcher & Banker
от 500 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
9 ноября в 19:15 Commode
от 1290 ₽
Альянс
16+
Рок
Альянс
7 ноября в 19:00 Douglas
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше