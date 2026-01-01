Спектакль «Чайки» на Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны»

На VIII Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны» Самарский академический театр драмы имени Максима Горького представит спектакль «Чайки». Это произведение — одна из ключевых работ А.П. Чехова, наряду с «Тремя сестрами», «Вишнёвым садом», «Дядей Ваней» и «Ивановом». Это постановка Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева

Театральная традиция

Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, известного благодаря «Вечеру французской комедии», сохраняет верность русской школе театрального искусства. Спектакль «Чайки» стал настоящей квинтэссенцией чеховских произведений, за что был удостоен диплома на XXV Международном театральном фестивале «Мелиховская весна».

Для ценителей классики

Этот спектакль обязательно понравится любителям классики и тем, кто ценит глубокую драматургию и искренность в актерской игре. Драматургия Чехова служит неисчерпаемым источником вдохновения для Театра Афанасьева, и его произведения уже долгое время занимают центральное место в репертуаре театра.

Чехов на сцене

Антон Павлович Чехов покинул этот мир в ночь с 14 на 15 июля 1904 года в отеле «Зоммер» в немецком Баденвайлере, где провёл последние 11 дней своей жизни. Однако его гений продолжает жить на театральной сцене, и «Чайки» — это яркое тому подтверждение!