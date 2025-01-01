Меню
Постановка
Театр имени Которого Нельзя Называть 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль от творческой мастерской «Ласкари»

Мастерская «Ласкари» приглашает вас на захватывающее путешествие в мир морских глубин и звёздного неба. Спектакль «Некто и море» расскажет о том, как Некто повстречал море. Это история, основанная на воспоминаниях режиссёра Артёма Скибина, посвященная его отцу, Александру Скибину.

Сюжет и тематика

В этом спектакле зрители столкнутся с теми трудностями, которые могут возникнуть на пути к самопознанию и поиску своего места в мире. «В море легко потеряться. Мох там не растёт. Автобусы не ходят. Указательные камни не стоят. Оттого с неба и светят путеводные звёзды. А если туман, облака или день?» Эта поэтическая фраза подводит к размышлениям о жизни и её сложностях.

Каст и персонажи

Главные роли в спектакле исполняют:

  • Некто - Алексей Исаков, Данил Чепиль
  • Друг Некто - Сергей Славгородский, Елизавета Кискина
  • Море - Маруся Зарембо, Анна Орлова
  • Чайка - Александра Стрелина
  • Звёзды - Маруся Зарембо, Анастасия Патрикеева
  • Облако - Елизавета Кискина, Маруся Зарембо, Анастасия Патрикеева
  • Нотариус - Сергей Славгородский

Информация о спектакле

Спектакль подходит для зрителей всех возрастов и обещает быть не только глубоким, но и визуально захватывающим. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу моря и звёзд в исполнении талантливых актёров мастерской «Ласкари».

Следите за анонсами и приходите поддержать отечественный театр!

Режиссер
Артем Скибин
В ролях
Алексей Исаков
Данил Чепиль
Сергей Славгородский
Елизавета Кискина
Маруся Зарембо
