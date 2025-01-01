Мастерская «Ласкари» приглашает вас на захватывающее путешествие в мир морских глубин и звёздного неба. Спектакль «Некто и море» расскажет о том, как Некто повстречал море. Это история, основанная на воспоминаниях режиссёра Артёма Скибина, посвященная его отцу, Александру Скибину.
В этом спектакле зрители столкнутся с теми трудностями, которые могут возникнуть на пути к самопознанию и поиску своего места в мире. «В море легко потеряться. Мох там не растёт. Автобусы не ходят. Указательные камни не стоят. Оттого с неба и светят путеводные звёзды. А если туман, облака или день?» Эта поэтическая фраза подводит к размышлениям о жизни и её сложностях.
Главные роли в спектакле исполняют:
Спектакль подходит для зрителей всех возрастов и обещает быть не только глубоким, но и визуально захватывающим. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу моря и звёзд в исполнении талантливых актёров мастерской «Ласкари».
Следите за анонсами и приходите поддержать отечественный театр!