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Чайка
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Чайка» в Краснодарском театре драмы им. Горького

Краснодарский театр драмы им. Горького рад представить зрителям классическую пьесу Антона Чехова «Чайка». Это произведение погружает нас в мир человеческих переживаний, несбывшихся мечт и сложных отношений между близкими людьми.

Сюжет

В центре действия — влюбленный в Нину Заречную Константин Треплев, который пишет для нее пьесу-монолог. Однако его тихая идиллия разрушается с приездом матери Ирины Аркадиной и ее спутника, беллетриста Тригорина. Их появление вызывает непонимание и холодность, что отдаляет Нину, увлекшуюся Тригориным, от Константина.

Треплев начинает сомневаться в себе и своем писательском ремесле, сталкиваясь с критикой матери, которая считает его работы «декадентскими» и не соответствующими театральным канонам. Непонимание и страх быть искренними с близкими приводят героев к трагическим последствиям.

Специфика спектакля

Спектакль проходит на планшете основной сцены. Обратите внимание, что специфика постановки не позволяет зрителям проходить в зал после начала представления. Мы призываем не опаздывать, чтобы не упустить важные моменты этой волнующей истории.

Интересные факты

«Чайка» является одной из самых известных пьес Чехова, впервые поставленной в 1896 году. Она исследует темы искусства, любви и человеческой судьбы, что делает ее актуальной и в наши дни. Спектакль в Краснодаре обещает удивить зрителей своей глубиной и эмоциональным зарядом.

Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся театральную работу в исполнении талантливых актеров Краснодарского театра драмы им. Горького!

Режиссер
Андрей Гончаров
В ролях
Наталья Арсентьева
Олеся Богданова
Егор Любарец
Асир Шогенов
Алексей Мосолов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 20 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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14 декабря в 10:00 Дворец искусств «Премьера»
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