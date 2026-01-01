В Доме актера состоится уникальная постановка по знаменитой пьесе А.П. Чехова «Чайка». Все пространство старинного особняка станет декорацией для этого увлекательного спектакля, который перенесет зрителей в атмосферу домашнего театра начала XX века — одного из любимейших развлечений образованной интеллигенции того времени.
Режиссером спектакля выступает Ирина Павлова, лауреат Премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства (2013 год). В постановке участвуют талантливые артисты:
Каждый зритель сможет насладиться легким угощением и отправиться на увлекательную экскурсию «Усадебный театр как досуг русской интеллигенции». Это отличная возможность не только увидеть спектакль, но и погрузиться в историческую атмосферу, узнать больше о культурной жизни России в начале прошлого века.
Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!