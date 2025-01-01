Спектакль Чайка

Чайка. Режиссёрский взгляд Петра Шерешевского

Петр Шерешевский, режиссёр спектакля, о своём подходе к классике Чехова говорит:

«Чехов уже стал культурным мифом. Невозможно ставить его пьесы, не чувствуя, что эти истории были рассказаны сотни раз за прошедший век, на разных театральных языках. Прикасаясь к его произведениям, как к мифу, мы рассказываем о времени. Это как наложение нескольких слайдов, где через ощущение "сегодня" проглядывает чеховское время, а между ними — весь минувший век».

Этот спектакль предлагает уникальный взгляд на бессмертную пьесу, в которой переплетаются прошлое и настоящее, где каждое слово, каждый жест несет в себе историю, что переживает с нами и с каждым новым поколением.