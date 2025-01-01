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Чайка
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Спектакль Чайка

Постановка
Камерный театр Малыщицкого 18+
Продолжительность 2 часа 55 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Чайка. Режиссёрский взгляд Петра Шерешевского

Петр Шерешевский, режиссёр спектакля, о своём подходе к классике Чехова говорит:

«Чехов уже стал культурным мифом. Невозможно ставить его пьесы, не чувствуя, что эти истории были рассказаны сотни раз за прошедший век, на разных театральных языках. Прикасаясь к его произведениям, как к мифу, мы рассказываем о времени. Это как наложение нескольких слайдов, где через ощущение "сегодня" проглядывает чеховское время, а между ними — весь минувший век».

Этот спектакль предлагает уникальный взгляд на бессмертную пьесу, в которой переплетаются прошлое и настоящее, где каждое слово, каждый жест несет в себе историю, что переживает с нами и с каждым новым поколением.

Режиссер
Петр Шерешевский
В ролях
Екатерина Ионас
Александр Худяков
Виктор Гахов
Юлия Шишова
Светлана Грунина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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