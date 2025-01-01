Спектакль Чайка

«Чайка»: Погружение в атмосферу домашнего театра

Спектакль по знаменитой пьесе Антона Чехова «Чайка» в Доме актера — это уникальная возможность почувствовать себя свидетелем одного из самых популярных развлечений начала прошлого века — домашнего театра. Всё пространство старинного особняка станет декорацией для этой захватывающей постановки.

Режиссёр и актёры

Постановку представляет лауреат Премии Губернатора Свердловской области за достижения в области искусства и литературы 2013 года, Ирина Павлова. В спектакле задействованы актёры Свердловского академического театра драмы: Марина Савинова, Валерий Прусаков, Надежда Ускова, а также звезды Екатеринбургского Театра Юного Зрителя: Александр Викулин, Мария Викулина, Иван Марчуков, Наталия Кузнецова, Сергей Тиморин. Помимо них, участие в проекте принимают также Виталий Краев и Александр Волхонский.

Уникальная атмосфера и дополнительные события

Зрителей ожидает не только сам спектакль, но и увлекательное угощение, а также экскурсия под названием «Усадебный театр как досуг русской интеллигенции», которая погрузит гостей в атмосферу того времени и раскроет исторический контекст пьесы.

Не упустите шанс стать частью этого необыкновенного театрального события!