Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чайка
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

12+
Режиссер Ирина Павлова
Продолжительность 3 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Чайка»: Погружение в атмосферу домашнего театра

Спектакль по знаменитой пьесе Антона Чехова «Чайка» в Доме актера — это уникальная возможность почувствовать себя свидетелем одного из самых популярных развлечений начала прошлого века — домашнего театра. Всё пространство старинного особняка станет декорацией для этой захватывающей постановки.

Режиссёр и актёры

Постановку представляет лауреат Премии Губернатора Свердловской области за достижения в области искусства и литературы 2013 года, Ирина Павлова. В спектакле задействованы актёры Свердловского академического театра драмы: Марина Савинова, Валерий Прусаков, Надежда Ускова, а также звезды Екатеринбургского Театра Юного Зрителя: Александр Викулин, Мария Викулина, Иван Марчуков, Наталия Кузнецова, Сергей Тиморин. Помимо них, участие в проекте принимают также Виталий Краев и Александр Волхонский.

Уникальная атмосфера и дополнительные события

Зрителей ожидает не только сам спектакль, но и увлекательное угощение, а также экскурсия под названием «Усадебный театр как досуг русской интеллигенции», которая погрузит гостей в атмосферу того времени и раскроет исторический контекст пьесы.

Не упустите шанс стать частью этого необыкновенного театрального события!

Купить билет на спектакль Чайка

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
28 сентября воскресенье
18:30
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
от 800 ₽

В ближайшие дни

Ночь ее откровений
12+
Комедия Драма
Ночь ее откровений
8 февраля в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1500 ₽
Баранкин, будь человеком!
6+
Мюзикл Детский Детские елки
Баранкин, будь человеком!
20 сентября в 14:00 Свердловская детская филармония
от 650 ₽
Вне подозрения
12+
Драма
Вне подозрения
18 декабря в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше