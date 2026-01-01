Спектакль по легендарной пьесе Чехова

О пьесе «Чайка»

«Можете себе представить, пишу пьесу... Пишу её не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви». — Антон Павлович Чехов.

Чехов назвал свою пьесу комедией, и действительно, в ней много смешного. Герои много мечтают и постоянно жалуются друг на друга. Однако каждому из них стоит обратить укор на себя. Не похоже ли это на нас самих?

Классическая постановка

Легендарная «Чайка» в классической интерпретации режиссёра Ларисы Макаровой, мастера тонкого чеховского юмора, представляет собой настоящее событие в театральной жизни Петербурга.

Место проведения

Спектакль пройдет в старинном особняке Карла Шрёдера на Петроградке, что добавляет особую атмосферу к этой культовой пьесе.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр театрального искусства!