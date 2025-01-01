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Чайка
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

Постановка
Малый театр кукол МТК 16+
Режиссер Чакчи Фросноккерс, Алексей Синицин
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Чеховские страсти на кукольной сцене

Малый театр кукол приглашает на спектакль «Чайка», созданный по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. Это тонкая и глубокая драма, в которой переплетаются неразделенные чувства, творческие амбиции и внутренние трагедии героев. В руках талантливых кукловодов персонажи Чехова оживают, обретая новые оттенки в своих страстях и стремлениях.

Сюжет: Любовь, искусство и разбитые сердца

На сцене разворачивается история семьи, любви и искусства, где каждый стремится к своему, но все сталкиваются с разочарованиями. Артистка Аркадина привозит в имение своего молодого любовника, писателя Тригорина. Здесь живут ее брат, постоянно недовольный жизнью, и сын Константин, который мечтает стать новатором в театре.

Константин влюблен в Нину Заречную — молодую девушку, мечтающую о славе актрисы. Но его новая пьеса, которую он ставит для домашних, остается непонятой и неоцененной. За этим следуют неизбежные разочарования, неверные шаги и разбитые сердца: кто-то влюбляется безответно, кто-то запутывается в своих мечтах, а кто-то не видит другого выхода, кроме как пустить пулю себе в голову.

Почему стоит увидеть?

Спектакль погружает зрителей в мир чеховских персонажей — людей, которые любят, страдают и мечтают, но неизменно терпят поражение. Каждый герой этой драмы движим своими желаниями, и от этого их судьбы переплетаются в узел неразрешимых противоречий. Кукольный театр привносит новые визуальные и эмоциональные решения, делая классику свежей и оригинальной.

Для кого этот спектакль?

Рекомендуется тем, кто ценит тонкий юмор и глубокие трагедии А. П. Чехова, а также тем, кто любит размышлять о природе человеческой души, любви и искусства. Спектакль особенно подойдет тем, кто готов увидеть привычных героев Чехова в неожиданном кукольном воплощении, напомнившем о вечных истинах жизни, творчестве и любви.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

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