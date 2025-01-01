Меню
Чайка
Билеты от 3000₽
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Новая интерпретация классики в театре «Мастерская Петра Фоменко»

Театр «Мастерская Петра Фоменко» представляет спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Режиссёр Кирилл Пирогов, известный работой над сериалом «Физрук», предлагает зрителям современное прочтение этой классической драмы. Сюжет спектакля построен на сложных взаимоотношениях героев, полных недосказанности и внутренней борьбы.

Психологическая глубина и музыкальность

Главное внимание в постановке уделено психологическим нюансам, что делает её особенно интересной для любителей камерных спектаклей. Кроме того, в спектакль включены музыкальные композиции, созданные как известными композиторами, так и самим Кириллом Пироговым, что добавляет дополнительный слой к эмоциональному восприятию.

Возвращение к классике

«Мастерская Фоменко» не впервые обращается к наследию Чехова. В 2004 году Пётр Фоменко поставил «Три сестры», который стал лауреатом премии «Золотая Маска» в двух номинациях. Эта новая постановка подтверждает желание театра заново открывать Чехова для современного зрителя и исследовать его уникальный голос.

Тонкие нюансы театрального искусства

Спектакль «Чайка» становится примером того, как театр может исследовать глубины человеческой души. Чехов был первым, кто умело передавал характеры своих персонажей через диалоги и недоговорённости, и новая постановка стремится услышать его «негромкий и неравнодушный голос». Это вызов для создателей и возможное пространство для зрителей, желающих понять, как звучит талантливый драматург в современном контексте.

Не упустите возможность посетить этот спектакль, который сочетает в себе традиции Чехова и новые театральные подходы!

Режиссер
Кирилл Пирогов
В ролях
Галина Тюнина
Рустэм Юскаев
Олег Нирян
Наталия Курдюбова
Серафима Огарева

Купить билет на спектакль Чайка

Помощь с билетами
Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 3000 ₽

Фотографии

Чайка Чайка Чайка

