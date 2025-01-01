Меню
Чайка
Билеты от 2300₽
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Провокационный взгляд на «Чайку» А. П. Чехова

Приглашаем вас на необычный спектакль по одноименной пьесе А.П. Чехова. Режиссёр Илья Зайцев предлагает зрителям перевести известный сюжет в новый формат. В спектакле классическая пьеса соединяется с серией эпизодов, где персонажи, а вместе с ними и сам режиссёр, пытаются «попасть в свой собственный тон». Экзистенциальный вопрос, вынесенный на поверхность: кого в себе убить - человека или поэта?

Театральные размышления

«Хищная театральная птица гонится за человеком, который назвал себя режиссёром. Может, стоит застрелить её? Но поможет ли? Никакой хищник не нужен, человек сам может сожрать себя изнутри своими сомнениями и страхами», - делится своими мыслями Зайцев. Он продолжает: «Сколько ты не сжигай пьесу - она всё равно до тебя доберётся. Когда-то мне дали «Чайку» на поступлении в ГИТИС... Но об этом я поподробнее расскажу в нашем спектакле».

Состав исполнителей

В спектакле выступят:

  • Ирина Николаевна Аркадина - Мария Денисова
  • Константин Гаврилович Треплев - Даниил Ядченко
  • Петр Николаевич Сорин - Семен Шестаков
  • Нина Михайловна Заречная - Евгения Леонова
  • Борис Алексеевич Тригорин - Никита Ремизов
  • Яков - Федор Бычков

Команда спектакля

Режиссёр: Илья Зайцев

Художник: Анна Бовина

Не упустите возможность стать частью этого интересного театрального эксперимента, где каждая сцена - это путь к самопознанию, наполненный страстью и глубокими размышлениями!

Режиссер
Илья Зайцев
В ролях
Мария Денисова
Даниил Ядченко
Семен Шестаков
Евгения Леонова
Никита Ремизов

23 августа
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
20:00 от 2300 ₽

