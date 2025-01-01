Спектакль Чайка

Приглашаем вас на необычный спектакль по одноименной пьесе А.П. Чехова. Режиссёр Илья Зайцев предлагает зрителям перевести известный сюжет в новый формат. В спектакле классическая пьеса соединяется с серией эпизодов, где персонажи, а вместе с ними и сам режиссёр, пытаются «попасть в свой собственный тон». Экзистенциальный вопрос, вынесенный на поверхность: кого в себе убить - человека или поэта?
«Хищная театральная птица гонится за человеком, который назвал себя режиссёром. Может, стоит застрелить её? Но поможет ли? Никакой хищник не нужен, человек сам может сожрать себя изнутри своими сомнениями и страхами», - делится своими мыслями Зайцев. Он продолжает: «Сколько ты не сжигай пьесу - она всё равно до тебя доберётся. Когда-то мне дали «Чайку» на поступлении в ГИТИС... Но об этом я поподробнее расскажу в нашем спектакле».
В спектакле выступят:
Режиссёр: Илья Зайцев
Художник: Анна Бовина
Не упустите возможность стать частью этого интересного театрального эксперимента, где каждая сцена - это путь к самопознанию, наполненный страстью и глубокими размышлениями!