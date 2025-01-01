Спектакль Чайка

Провокационный взгляд на «Чайку» А. П. Чехова

Приглашаем вас на необычный спектакль по одноименной пьесе А.П. Чехова. Режиссёр Илья Зайцев предлагает зрителям перевести известный сюжет в новый формат. В спектакле классическая пьеса соединяется с серией эпизодов, где персонажи, а вместе с ними и сам режиссёр, пытаются «попасть в свой собственный тон». Экзистенциальный вопрос, вынесенный на поверхность: кого в себе убить - человека или поэта?

Театральные размышления

«Хищная театральная птица гонится за человеком, который назвал себя режиссёром. Может, стоит застрелить её? Но поможет ли? Никакой хищник не нужен, человек сам может сожрать себя изнутри своими сомнениями и страхами», - делится своими мыслями Зайцев. Он продолжает: «Сколько ты не сжигай пьесу - она всё равно до тебя доберётся. Когда-то мне дали «Чайку» на поступлении в ГИТИС... Но об этом я поподробнее расскажу в нашем спектакле».

Состав исполнителей

В спектакле выступят:

Ирина Николаевна Аркадина - Мария Денисова

- Мария Денисова Константин Гаврилович Треплев - Даниил Ядченко

- Даниил Ядченко Петр Николаевич Сорин - Семен Шестаков

- Семен Шестаков Нина Михайловна Заречная - Евгения Леонова

- Евгения Леонова Борис Алексеевич Тригорин - Никита Ремизов

- Никита Ремизов Яков - Федор Бычков

Команда спектакля

Режиссёр: Илья Зайцев

Художник: Анна Бовина

Не упустите возможность стать частью этого интересного театрального эксперимента, где каждая сцена - это путь к самопознанию, наполненный страстью и глубокими размышлениями!