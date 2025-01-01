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Чайка
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

12+
Режиссер Павел Карташев
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тема любви в пьесе «Чайка» Антона Чехова 

В спектакле «Чайка» Антона Чехова главной темой становится любовь, охватывающая почти всех героев пьесы. Однако, несмотря на всю силу чувств, на первый план выходит преданность персонажей искусству. Творчество и отношение к нему становятся важнейшими действующими лицами этой комедии, создавая уникальную атмосферу на сцене.

Персонажи и их стремления

Каждый герой «Чайки» представляет собой отдельную грань искусства. Их стремления, переживания и порой трагические судьбы отражают сложные отношения между любовью и творчеством. Чехов мастерски показывает, как эти два аспекта жизни переплетаются, создавая эмоциональный и интеллектуальный конфликт.

Интересные факты о спектакле

  • «Чайка» была написана в 1895 году и считается одной из самых значимых пьес Чехова.
  • Премьера спектакля прошла в МХТ, и именно здесь Чехов впервые увидел свою пьесу на сцене.
  • Спектакль затрагивает не только романтические отношения, но и вопросы искусства, самоидентификации и профессионального роста.

Почему стоит посетить спектакль

Посещение «Чайки» — это возможность погрузиться в мир глубоких чувств и размышлений о жизни, любви и искусстве. Этот спектакль подойдет как любителям классического театра, так и тем, кто ищет новые смыслы в привычных темах. Не упустите шанс увидеть, как на сцене оживают вечные вопросы, волнующие человечество на протяжении веков.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 22 августа
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
18:30 от 600 ₽

Фотографии

Чайка Чайка Чайка Чайка

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