Спектакль Чайка по имени...

Спектакль-гротеск от Театра Кукол им. Образцова

Приглашаем вас в удивительное путешествие, где клоунада встречается с трагифарсом, а зритель оказывается вне времени и географии. Спектакль-гротеск переносит нас в клинику «Дальние скалы», место, где границы сознания размыты, а возможности безграничны.

Сюжет и главные герои

В центре истории — немолодой герой, который до последнего пытается достичь небывалых высот в жизни и заставить окружающих поверить, что полет не просто возможен, а необходим. Но что стоит за его неудачами? На каком этапе он допустил ошибку в своих расчетах?

Клиника, в которой разворачиваются события, выполняет роль метафоры для исследования человеческой души. Доктора и посетители препарируют жизнь пациента, который именует себя Сыном Большой Чайки. Каждый герой имеет свою историю и свой полет, готовый поделиться своими переживаниями с теми, кто готов отдать свое сознание на этот сеанс.

Мысли режиссера

Борис Константинов, главный режиссёр Театра кукол Образцова, делится своими размышлениями о спектакле: «Как провести реабилитацию души и тела? В чем движущая сила? Как взлететь? Что я могу, что мне позволено, а что нет? Отвечая на эти вопросы, я понял, что не надо останавливаться, надо мечтать, надо ставить себе невозможные задачи, и только тогда жизнь приобретает интерес. Надо дать человеку возможность быть тем, кем он хочет быть, чтобы ему не мешали в этом — тогда он будет счастлив».

Приглашаем на спектакль

Не упустите шанс стать частью этой уникальной истории, которая заставит вас задуматься о возможностях и границах вашей жизни. «Чайка по имени...» — это не просто спектакль, это возможность взглянуть на мир под другим углом. Ждем вас в театре!