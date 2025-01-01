Автор: Ричард Бах
Постановка: Вячеслав Спесивцев
«Невыдуманному Джонатану-Чайке, живущему в каждом из нас».
Уникальное музыкальное шоу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» основано на восхитительной аллегории Ричарда Баха, написанной в середине 60-х годов. Эта повесть стала своеобразной Библией для молодых хиппи и людей, стремящихся к небывалым высотам, не знающим слова «предел». Постановка «Чайки…» — это очередной громкий эксперимент МЭТа под руководством Вячеслава Спесивцева.
Во-первых, эта популярная повесть-притча американского классика впервые ставится в России. Во-вторых, за дирижерский пульт встала рок-группа «Ария». Благодаря этому, в небольшом экспериментальном театре масштабное произведение Баха звучит объемно и темпераментно. Режиссер, сохранив философичность, добавил музыкальность, превратив историю в яркое шоу.
Притча, представленная языком музыкального шоу, предлагает новый взгляд на современные постановки. Зрителей ждет ошеломляющая пластика, море заразительной музыки, оригинальная сценография и искусно продуманные спецэффекты. Спектакль выполнен в черно-белых тонах, что делает его визуально привлекательным. Музыкальное сопровождение — композиции «Арии» — передают динамику полета, высоту и скорость.
Вы увидите головокружительные трюки, магические превращения, игры с пространством и временем. Талантливый и целеустремленный Джонатан, в погоне за своей мечтой, теряет все, что было ему дорого. Пытаясь заглушить боль, он погружается в работу и достигает всего, о чем только можно мечтать. Ему удается дотянуться до небес, преодолеть пространство и время! Но память о прошлом сводит его с ума. Джонатан решает вернуться к людям, некогда предавшим его.
Появление «Чайки…» стало настоящим откровением для зрителей. Место действия — небо, а герои учатся летать, вызывая жгучее желание увидеть, как они будут летать на сцене. Как это ни парадоксально, шоу удалось преодолеть земное притяжение.
На вопрос, каким образом это происходит, Вячеслав Спесивцев, как всегда обаятельно и хитро улыбаясь, цитирует Баха: «Осознай то, что уже знаешь, и ты научишься летать…». «Предела нет, Джонатан» — одна из ключевых фраз этого произведения. Зрители увидят представление, в котором живет свобода, их заворожит музыка моря и ослепит молодость и азарт. И, конечно же, идея полета и ЛЮБОВЬ! Ведь «Make love, not war» — это тоже из 60-х, не правда ли?
Приходите, полетаем!
Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут