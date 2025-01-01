Чайка по имени Джонатан Ливингстон в Московском Молодежном театре

Автор: Ричард Бах

Постановка: Вячеслав Спесивцев

«Невыдуманному Джонатану-Чайке, живущему в каждом из нас».

Уникальное музыкальное шоу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» основано на восхитительной аллегории Ричарда Баха, написанной в середине 60-х годов. Эта повесть стала своеобразной Библией для молодых хиппи и людей, стремящихся к небывалым высотам, не знающим слова «предел». Постановка «Чайки…» — это очередной громкий эксперимент МЭТа под руководством Вячеслава Спесивцева.

Первое представление в России

Во-первых, эта популярная повесть-притча американского классика впервые ставится в России. Во-вторых, за дирижерский пульт встала рок-группа «Ария». Благодаря этому, в небольшом экспериментальном театре масштабное произведение Баха звучит объемно и темпераментно. Режиссер, сохранив философичность, добавил музыкальность, превратив историю в яркое шоу.

Новый взгляд на классическую притчу

Притча, представленная языком музыкального шоу, предлагает новый взгляд на современные постановки. Зрителей ждет ошеломляющая пластика, море заразительной музыки, оригинальная сценография и искусно продуманные спецэффекты. Спектакль выполнен в черно-белых тонах, что делает его визуально привлекательным. Музыкальное сопровождение — композиции «Арии» — передают динамику полета, высоту и скорость.

История о мечте и любви

Вы увидите головокружительные трюки, магические превращения, игры с пространством и временем. Талантливый и целеустремленный Джонатан, в погоне за своей мечтой, теряет все, что было ему дорого. Пытаясь заглушить боль, он погружается в работу и достигает всего, о чем только можно мечтать. Ему удается дотянуться до небес, преодолеть пространство и время! Но память о прошлом сводит его с ума. Джонатан решает вернуться к людям, некогда предавшим его.

Появление «Чайки…» стало настоящим откровением для зрителей. Место действия — небо, а герои учатся летать, вызывая жгучее желание увидеть, как они будут летать на сцене. Как это ни парадоксально, шоу удалось преодолеть земное притяжение.

Философия и музыка

На вопрос, каким образом это происходит, Вячеслав Спесивцев, как всегда обаятельно и хитро улыбаясь, цитирует Баха: «Осознай то, что уже знаешь, и ты научишься летать…». «Предела нет, Джонатан» — одна из ключевых фраз этого произведения. Зрители увидят представление, в котором живет свобода, их заворожит музыка моря и ослепит молодость и азарт. И, конечно же, идея полета и ЛЮБОВЬ! Ведь «Make love, not war» — это тоже из 60-х, не правда ли?

Приходите, полетаем!

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут