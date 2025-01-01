Русский Камерный Театр приглашает вас на уникальный спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», основанный на одноимённой повести Ричарда Баха. Это мистическая музыкальная притча, пронизанная темой свободы, творчества и стремления к полёту, в которой «невымышленный Джонатан-чайка живёт в каждом из нас».
В каждом из нас живёт неистребимая жажда полёта, символизирующая свободу мысли и жизни без ограничений. В этом фантасмагорическом проекте слова притчи переплетаются с музыкой, создавая уникальное состояние, знакомое каждому, кто когда-либо мечтал взлететь. Зрители смогут насладиться вокализами и инструментальной музыкой таких композиторов, как Войцех Килар, Рейнгольд Глиэр, Морис Равель, Эйтор Вилла Лобос, Эрик Серра и группы Pink Floyd.
Диляра Муравицкая делится своими мыслями о спектакле: «Наша «Чайка» проходит практически в полной темноте, что и является основным замыслом. В космосе тоже темно, и от этого ярче виден свет звёзд. Всё самое важное либо специально освещено, либо озвучено. Зрители освобождаются от ощущения времени и пространства — что это как ни полёт? Музыка играет огромную роль, ведь она возникла раньше всего — раньше идеи и замысла. Мы подобрали одни из самых красивых вокализов XX и XXI веков. Чайку не назвать певчей птицей, но её крик в море сжимает сердце. Это сложно описать — это нужно слышать и видеть. Приходите и вместе полетайте!»