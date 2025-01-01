Мистическая музыкальная притча «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

Русский Камерный Театр приглашает вас на уникальный спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», основанный на одноимённой повести Ричарда Баха. Это мистическая музыкальная притча, пронизанная темой свободы, творчества и стремления к полёту, в которой «невымышленный Джонатан-чайка живёт в каждом из нас».

О спектакле

В каждом из нас живёт неистребимая жажда полёта, символизирующая свободу мысли и жизни без ограничений. В этом фантасмагорическом проекте слова притчи переплетаются с музыкой, создавая уникальное состояние, знакомое каждому, кто когда-либо мечтал взлететь. Зрители смогут насладиться вокализами и инструментальной музыкой таких композиторов, как Войцех Килар, Рейнгольд Глиэр, Морис Равель, Эйтор Вилла Лобос, Эрик Серра и группы Pink Floyd.

Исполнители

Чайка: Михаил Лексуков (актёр театра и кино)

Режиссура и вокал: Диляра Муравицкая (меццо-сопрано, лауреат Grand Prix международного конкурса Chorus Incide International 2015, Италия; Лауреат Телепремии «Города России – 2024»)

Фортепиано: Наталия Гаврилова (заслуженная артистка РФ)

Виолончель: Пётр Петерс (лауреат международных конкурсов)

Три ключевых момента, которые стоит учесть:

Спектакль проходит в полной темноте;

В песнях почти нет слов;

Ваш мир никогда не будет прежним.

Мнение режиссёра

Диляра Муравицкая делится своими мыслями о спектакле: «Наша «Чайка» проходит практически в полной темноте, что и является основным замыслом. В космосе тоже темно, и от этого ярче виден свет звёзд. Всё самое важное либо специально освещено, либо озвучено. Зрители освобождаются от ощущения времени и пространства — что это как ни полёт? Музыка играет огромную роль, ведь она возникла раньше всего — раньше идеи и замысла. Мы подобрали одни из самых красивых вокализов XX и XXI веков. Чайку не назвать певчей птицей, но её крик в море сжимает сердце. Это сложно описать — это нужно слышать и видеть. Приходите и вместе полетайте!»