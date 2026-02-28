Оповещения от Киноафиши
Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 165 минут
Возраст 16+

О спектакле

Чайка по-французски: трагифарс в двух действиях

Добро пожаловать в Париж начала XX века — время, когда театр становится ареной для человеческих страстей и драм. Спектакль «Чайка по-французски» предлагает зрителям новую интерпретацию знаменитого сюжета, который многократно переосмыслялся на сцене.

В центре сюжета — сын величайшей французской актрисы и владелицы театра мадам Александры Жюльен. Оставляя жену Коломбу, он уходит служить в армию, оставив ей на попечение свою блестящую карьеру и мечты о театре. Коломба всегда мечтала быть на сцене, но достаточно ли у нее сил, чтобы справиться с ношей любви и амбиций?

Театральные превратности

Спектакль поднимает вопросы о влиянии театра на личность. Как он способен возвышать и унижать, приносить спасение и разрушать судьбы? Эти размышления созвучны не только оригинальному произведению, но и сегодняшнему времени, когда искусство обретает новые формы и значения.

Российский драматург и международный контекст

Знаменитый российский драматург, переосмысляющий классический сюжет, вносит свежий взгляд на устоявшиеся данные о любви, жертве и человеческих страстях. «Чайка по-французски» обещает стать не только театральным зрелищем, но и глубоким философским размышлением о жизни.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную постановку, которая обещает заворожить и вдохновить!

Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
24 марта вторник
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
19 апреля воскресенье
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2

