Чайка (Нижний Тагил)
Чайка (Нижний Тагил)

Спектакль Чайка (Нижний Тагил)

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль Нижнетагильского драмтеатра в Рязани 

Спектакль по мотивам знаменитой пьесы Антона Чехова «Чайка» готов удивить зрителей своей многогранностью и современным подходом. Режиссёр-постановщик Дмитрий Лимбос, выпускник ГИТИСа, переселил классических героев в наше время, исследуя, кем бы они стали сегодня. Каждый персонаж живо и узнаваемо передает атмосферу и дух нашего времени.

Актуальная интерпретация

Дмитрий Лимбос подчеркивает, что «Чайка» — это не просто классика, а история о художниках, их самоопределении и борьбе с внутренними комплексами:

«В первую очередь для меня это история про художников и мир искусства. Четверка героев — состоявшаяся актриса и писатель, а также их начинающие «коллеги» — в центре моего исследования».

Жанр и сценография

Спектакль обозначен как «холодная комедия». Сценографию создала художница Валида Кажлаева, также выпускница ГИТИСа. Стильный белоснежный минимализм в сочетании с огромной световой панелью создает уникальное сценическое пространство, которое меняется на протяжении всего действия. Костюмы героев органично вписываются в образы современных селебрити, отражая среду, в которой они живут.

Награды и признание

В спектакле зрители смогут увидеть Екатерину Сысоеву, исполнителя роли Маши, которая стала лауреатом 43-го Ежегодного Свердловского областного конкурса театральных работ и Премии «Браво!» в номинации «Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре» в 2024 году.

Блестящие актёрские работы

Каждого актёра в спектакле можно рассматривать как отдельное произведение искусства. Блестящие актёрские работы создают атмосферу, за которой зритель с интересом следит на протяжении всего действия. Их игры придают спектаклю особый шарм и делают его незабываемым.

Не пропустите эту насыщенную комедию, которая, вне всяких сомнений, станет одной из ярких театральных событий

Расписание

В других городах

Рязань, 20 ноября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 600 ₽

