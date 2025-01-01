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Чайка 73458
Билеты от 1000₽
Киноафиша Чайка 73458

Спектакль Чайка 73458

Сдержанный спектакль по «Чайке» Чехова с Ириной Апексимовой
Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Современная интерпретация пьесы Чехова

Режиссёр Дайнюс Казлаускас представляет свою современную интерпретацию пьесы Антона Чехова «Чайка». Вдохновленный историей Треплева и её многочисленными постановками, режиссёр утверждает, что проблемы, поднятые в пьесе, не теряют своей актуальности и сегодня, подчеркивая, что это вечные вопросы, которые волнуют людей на протяжении столетий.

Концепция спектакля

Дайнюс Казлаускас утверждает, что пьеса «Чайка» остается актуальной и современно значимой. Основной темой спектакля является поиск смысла жизни, творческий кризис и личные драмы, переживаемые главными героями. Пьеса раскрывает внутренний мир героев, их неустроенность, любовь, страсть и отчаяние, что делает её понятной и близкой для зрителей, независимо от времени.

Актёрская игра

Спектакль полон ярких и эмоционально насыщенных актёрских выступлений. Особое внимание уделено роли Ирины Аркадиной, которая в этой постановке исполняется Ириной Апексимовой. Это её дебют на сцене Театра на Таганке в роли этой знаковой героини. Ирина Апексимова привнесла в роль Аркадиной новое дыхание, создавая глубокий и многослойный образ.

Режиссёр подчеркивает, что у зрителей есть возможность увидеть историю Треплева, которая в спектакле оживает, переходя от теплых, наполненных жизнью красок к холодному миру воспоминаний и разочарований. Это смена тональности и настроений делает спектакль особенно динамичным и многогранным.

Уникальность постановки

В отличие от предыдущих интерпретаций «Чайки», эта версия акцентирует внимание на перерождении и внутренней борьбе героев, используя современные средства театрального выражения. Это «новая жизнь» классической пьесы, которая сохраняет все её эмоциональные глубины и трагичность, одновременно обостряя её актуальность для зрителя сегодняшнего дня.

 

Режиссер
Дайнюс Казлаускас
В ролях
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
Сергей Векслер
Сергей Векслер
Дарья Авратинская
Василий Уриевский
Игорь Ларин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
22 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
28 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
15 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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