Ирина Апексимова в хрестоматийной трагедии Антона Чехова

Каждый из нас знает, что такое — любить. Но что происходит, когда чувства остаются невыраженными? Спектакль «Чайка 73458» рассказывает о сложных любовных треугольниках и болезненных ожиданиях. В этой истории все влюблены, но не в тех, кого хотят.

Персонажи и их страсти

Семен любит Машу, Маша — Костю, Костя — Нину, Нина — Бориса, а Борис… никого не любит. На фоне обыденной жизни загородного дома незаметно рушатся судьбы, а надежды исчезают. Комичные в своей черствости и самовлюбленные, персонажи рассуждают о таланте, бытии и искусстве, задаваясь вопросом: «Кому нужен талант, если в жизни нет места любви?»

Завораживающие декорации

Декорации спектакля создают атмосферу загадочного синего озера, освещаемого огромной луной. В центре внимания — хрупкая и наивная чайка, загубленная человеком просто от скуки. Этот образ является метафорой утраченной надежды и невостребованного таланта.

Классика театра

«Чайка» — это классика, которую стоит увидеть хотя бы раз в жизни. В спектакле звучит строчка: «Это озеро — вечный мой ад. Я не встречу последнюю осень Моей смерти один я буду рад», что подчеркивает всю глубину трагедии персонажей.

Премьера

Премьера «Чайки 73458» состоялась 21 апреля 2017 года, и с тех пор спектакль не оставляет зрителей равнодушными. Не упустите возможность погрузиться в мир сложных человеческих эмоций и театрального искусства!