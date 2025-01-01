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О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы Чайф в Нижнем Новгороде: 40 лет на сцене

Группа Чайф готовится к большому юбилейному концерту, приуроченному к своему 40-летнему юбилею. Эта круглая дата символизирует не только достижения и победы коллектива, но и долгий путь, пройденный музыкантами. За эти годы группа прошла тысячи километров, написала сотни песен и завоевала огромную любовь поклонников.

Программа концерта

На юбилейном концерте можно будет услышать самые известные и любимые песни Чайфа. Это будет не просто музыкальный вечер, а настоящий отчёт о 40-летней истории группы. Концерт ожидается с большим нетерпением как поклонниками, так и самими музыкантами.

Главная цель каждого выступления Чайфа – создать атмосферу радости и удовольствия для зрителей. Даже если вы случайно попали на концерт, послушав всего три известные песни, вы обязательно уйдёте с хорошим настроением. Группа умеет делать так, чтобы каждый зритель почувствовал себя частью этого музыкального праздника.

Чайфу 40 лет

Юбилейный концерт – это возможность для Чайфа продемонстрировать свою концертную форму и музыкальное мастерство. Группа по-прежнему радует своих поклонников и остаётся символом хорошей музыки в России. 40 лет на сцене – это не просто цифра, а целая эпоха, которую лучше всего расскажет сам юбилейный концерт.

Приходите на юбилейный концерт Чайфа, чтобы стать частью этого исторического события в мире российской музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 18 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

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