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Чайф. Волна простоты
Киноафиша Чайф. Волна простоты

Чайф. Волна простоты

Ветераны душевного постсоветского народного рока 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Грандиозный концерт группы ЧАЙФ в Петербурге

Группа ЧАЙФ с радостью приглашает всех поклонников на свой новый концерт под названием «Волна простоты», который состоится в СК «Юбилейный». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей качественной музыки и ярких эмоций.

Захватывающая атмосфера

На концерте можно будет увидеть знакомых зрителей в оранжевых строительных касках. Этот символ группы стал частью их уникального образа, а также отголоском популярного альбома «Оранжевое настроение». ЧАЙФ создал своё собственное неповторимое рок-направление, которое сочетает в себе традиции и культуру, ставшие неотъемлемой частью коллектива.

Что ожидать от концерта

Зрителей ждёт не только живое исполнение любимых хитов, но и новая программа, полная свежих музыкальных решений. Группа обещает удивить своих поклонников яркими визуальными эффектами и необычными интерпретациями известных песен.

Интересные факты

ЧАЙФ был основан в 1985 году и с тех пор завоевал сердца миллионов слушателей. Их музыка продолжает оставаться актуальной и востребованной, что подтверждается регулярными аншлагами на концертах. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!

Приходите на «Волну простоты» и погрузитесь в мир живой музыки и непередаваемых эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 ноября
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
20:00 от 2400 ₽

Фотографии

Чайф. Волна простоты Чайф. Волна простоты

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