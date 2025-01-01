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Чайф. 40 лет. Юбилейный концерт
Киноафиша Чайф. 40 лет. Юбилейный концерт

Чайф. 40 лет. Юбилейный концерт

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы ЧАЙФ в Уфе

ЧАЙФу – 40! Эта круглая цифра символизирует богатую историю группы, полную побед и преодолений. За плечами музыкантов – тысячи километров дорог, сотни незабываемых песен и огромная любовь поклонников.

Программа концерта

Юбилейный концерт, посвящённый 40-летию группы, станет своего рода отчётом о пройденном пути. В его программу войдут самые любимые и известные хиты ЧАЙФа, которые уже давно стали классикой российской музыки. Это событие ожидают как сами музыканты, так и преданные фанаты.

Значение события

Концерт обещает стать важной вехой в истории группы. Главная цель ЧАЙФа – подарить удовольствие своим поклонникам. Группа умеет создать атмосферу, в которой даже случайный зритель, пришедший лишь послушать несколько знакомых песен, уйдёт из зала с хорошим настроением и положительными эмоциями.

ЧАЙФ: 40 лет на сцене

Этот юбилейный концерт – возможность для ЧАЙФа продемонстрировать, что в свои 40 лет они по-прежнему находятся в отличной концертной форме. Их выступления продолжают оставлять восторг и радость у любителей качественной музыки.

Не упустите шанс стать частью этого исторического события! Юбилейный концерт ЧАЙФа – это не просто музыканты на сцене, это целая эпоха, которую стоит пережить вместе.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 24 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 3800 ₽

Фотографии

Чайф. 40 лет. Юбилейный концерт Чайф. 40 лет. Юбилейный концерт

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