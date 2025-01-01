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Чайф. 40 лет. Волна простоты
Киноафиша Чайф. 40 лет. Волна простоты

Чайф. 40 лет. Волна простоты

Ветераны душевного постсоветского народного рока 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы Чайф в Краснодаре

Группа Чайф отмечает свой 40-летний юбилей, и это событие нельзя пропустить! За эти годы коллекция их хитов только расширялась, а любовь публики не угасала. Юбилейный концерт, который состоится в Краснодаре, станет ярким событием для всех поклонников творчества этой культовой группы.

Что ожидать на концерте

На юбилейном концерте ЧАЙФа зрители смогут услышать не только знаковые песни, но и новые композиции, которые группа готовит специально к этому событию. Атмосфера праздника, уникальные музыкальные аранжировки и, конечно, живое общение с фанатами – всё это создаст незабываемые впечатления.

Интересные факты о группе

  • Группа была основана в 1985 году в городе Свердловске (ныне Екатеринбург).
  • ЧАЙФ стал одним из символов русской рок-музыки и выпустил более 15 студийных альбомов.
  • В 2018 году группа отметила 33 года на сцене и выпустила альбом «Свет», который получил высокие оценки критиков.

Не упустите шанс!

Юбилейный концерт Чайфа – это возможность не только насладиться любимой музыкой, но и стать частью истории. Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль в живую!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 22 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Чайф. 40 лет. Волна простоты Чайф. 40 лет. Волна простоты

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