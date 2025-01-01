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Чайф - 40 лет
Киноафиша Чайф - 40 лет

Чайф - 40 лет

Ветераны душевного постсоветского народного рока 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

ЧАЙФу – 40: Юбилейный концерт

Группа ЧАЙФ празднует важную веху в своей истории — 40 лет на сцене. Это не просто цифра, а целая эпоха, наполненная победами, преодолениями, километрами дорог, сотнями песен и, конечно, огромной любовью поклонников. Юбилейный концерт станет своеобразным отчетом, в котором музыка будет говорить сама за себя.

Знаменитые хиты и незабываемая атмосфера

В программе концерта прозвучат самые любимые и известные песни ЧАЙФа, которые уже давно стали неотъемлемой частью музыкальной истории. Этот концерт, несомненно, войдет в историю группы и, уверенны, станет значимым событием на российской музыкальной сцене.

ЧАЙФ — 40: По-прежнему в отличной форме

Основная цель группы — это радость поклонников. ЧАЙФ умеет создавать такую атмосферу, что даже тот зритель, кто случайно пришел послушать пару знакомых песен, уходит из зала в отличном настроении. Юбилейный концерт — это шанс показать, что группа, несмотря на годы, по-прежнему в отличной концертной форме. Это будет настоящая радость для всех, кто ценит хорошую музыку и живые выступления.

Придя на концерт, вы увидите, что для ЧАЙФа 40 лет — это не повод для паузы, а новый старт, полон вдохновения и энергии.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 сентября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 2 ноября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 4000 ₽

Фотографии

Чайф - 40 лет Чайф - 40 лет

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