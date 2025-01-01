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Чай в Константиново
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Чай в Константиново

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О концерте/спектакле

Чайная церемония в Музее-заповеднике Есенина

Приглашаем вас на уникальное событие — чайную церемонию, которая пройдет в живописных стенах Музей-заповедника Есенина. Это мероприятие станет не только погружением в атмосферу творчества великого поэта, но и прекрасной возможностью насладиться традиционным чаем.

Что вас ждет?

Вы сможете не только насладиться ароматным чаем, но и окунуться в атмосферу поэзии. В программе:

  • Чтение стихов Сергея Есенина;
  • Обсуждение его творчества с искусствоведами;
  • Погружение в традиции русской чайной культуры.

Зачем стоит прийти?

Чайная церемония — это не просто дегустация напитка, а целый ритуал, наполненный смыслом и историей. Участники смогут узнать о различных способах заваривания чая и его роли в русской культуре. Кроме того, вас ждет приятное общение с единомышленниками и возможность задать вопросы специалистам.

Не упустите шанс погрузиться в мир поэзии и чайных традиций! Ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 27 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
12:00 от 500 ₽
Рязань, 14 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
12:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽
Рязань, 19 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
12:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
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Исторический
Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
1 августа в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
0+
Исторические выставки
Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
30 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
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Экскурсия
Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
31 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
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