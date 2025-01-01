Приглашаем вас на уникальное событие — чайную церемонию, которая пройдет в живописных стенах Музей-заповедника Есенина. Это мероприятие станет не только погружением в атмосферу творчества великого поэта, но и прекрасной возможностью насладиться традиционным чаем.
Вы сможете не только насладиться ароматным чаем, но и окунуться в атмосферу поэзии. В программе:
Чайная церемония — это не просто дегустация напитка, а целый ритуал, наполненный смыслом и историей. Участники смогут узнать о различных способах заваривания чая и его роли в русской культуре. Кроме того, вас ждет приятное общение с единомышленниками и возможность задать вопросы специалистам.
Не упустите шанс погрузиться в мир поэзии и чайных традиций! Ждем вас!