Часы с кукушкой
Киноафиша Часы с кукушкой

Спектакль Часы с кукушкой

Постановка
Театральная платформа «Прачка»

О концерте/спектакле

«Часы с кукушкой»: история жизни обычной семьи 

Семья Кузнецовых живет привычной, на первый взгляд, жизнью. Утро начинается с работы, вечер проходит за телевизором, а в меню – макароны. Это типичная советская идиллия, полная рутинных будней. Но что происходит за закрытыми дверями их квартиры?

Кажется, что в жизни Кузнецовых не происходит ничего особенного, пока однажды ночью не раздается звонок в дверь. Кто стоит по ту сторону? Это может быть судьбоносная встреча, шанс изменить свою жизнь или же повод снова укрыться в своей «скорлупе»?

Спектакль о выборе и переменах

«Часы с кукушкой» – это не просто история о семейной жизни. Это глубокая драма о поисках смысла и страхе перед переменами. Как часто мы закрываемся от мира, погружаясь в привычный комфорт? Как сложно сделать шаг навстречу неизвестности?

Интересные факты

  • Спектакль основан на пьесе известного драматурга, чьи работы поднимают актуальные социальные темы.
  • Режиссер спектакля известен своими экспериментами с формой и содержанием, что делает каждую постановку уникальной.
  • В актерском составе – как опытные театральные мастера, так и молодые таланты, что обещает свежий взгляд на привычные роли.

Не упустите шанс увидеть «Часы с кукушкой» в театре! Возможно, это именно тот спектакль, который заставит вас задуматься о своей жизни и выборе, который мы делаем каждый день.

