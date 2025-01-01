«Петербург-концерт» совместно с галереей «fwb agency» c 14 августа по 6 сентября 2025 года в стенах Екатерининского собрания представят персональнуювыставку Алины Кугуш «Частный парадайс» — проект о феномене дворового народного искусства, известного как «ЖЭК-арт» или «ТСЖ-арт».

Новый цикл работ художницы родился по итогам резиденции филиала Третьяковскойгалереи в Самаре. Дворы волжского города-курорта открылись петербургской художнице как особые пространства частных утопий. Здесь встречаются аисты из шин, усталые тигры на выцветших вывесках, пластмассовые сады из бутылок и опрокинутые пупсы —причудливый хоровод образов, одновременно притягательных и сомнительных. Эти дворовые «оазисы» фиксируют личные представления о рае, собранные из доступных материалов и коллективной фантазии.Так же как мифический Эдем был пространством, доступ в которое ограничен, современные «дворовые райские сады» открываются лишь случайным гостям, вуайеристам и внимательным исследователям повседневности.

Для выставки Алина Кугуш создала новую серию разномасштабной акварельной графики, в которой образы конкретных дворов переплавлены в визуальный дневник коллективного сна. Рай, который существует в архаичной памяти, никогда не доступен напрямую — он проявляется как фантазм. Проект приглашает зрителя к погружению в мир микроутопий, где встречаются частное и коллективное, публичное и глубоко потаенное.