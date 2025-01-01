Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Частный парадайс
Киноафиша Частный парадайс

Частный парадайс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Частный парадайс». Персональная выставка Алины Кугуш в Санкт-Петербурге

«Петербург-концерт» совместно с галереей «fwb agency» c 14 августа по 6 сентября 2025 года в стенах Екатерининского собрания представят персональнуювыставку Алины Кугуш «Частный парадайс» — проект о феномене дворового народного искусства, известного как «ЖЭК-арт» или «ТСЖ-арт». 

Новый цикл работ художницы родился по итогам резиденции филиала Третьяковскойгалереи в Самаре. Дворы волжского города-курорта открылись петербургской художнице как особые пространства частных утопий. Здесь встречаются аисты из шин, усталые тигры на выцветших вывесках, пластмассовые сады из бутылок и опрокинутые пупсы —причудливый хоровод образов, одновременно притягательных и сомнительных. Эти дворовые «оазисы» фиксируют личные представления о рае, собранные из доступных материалов и коллективной фантазии.Так же как мифический Эдем был пространством, доступ в которое ограничен, современные «дворовые райские сады» открываются лишь случайным гостям, вуайеристам и внимательным исследователям повседневности.

Для выставки Алина Кугуш создала новую серию разномасштабной акварельной графики, в которой образы конкретных дворов переплавлены в визуальный дневник коллективного сна. Рай, который существует в архаичной памяти, никогда не доступен напрямую — он проявляется как фантазм. Проект приглашает зрителя к погружению в мир микроутопий, где встречаются частное и коллективное, публичное и глубоко потаенное.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

media.tribe. «тонкие материи»
6+
Скульптура Инсталляция Современное искусство
media.tribe. «тонкие материи»
3 октября в 14:00 Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк»
Билеты
0+
Экскурсия
Путешествие по закулисью Мариинского театра
17 сентября в 15:00 Мариинский театр
от 1500 ₽
VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
23 августа в 17:15 Музей Artdynamics
от 950 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше