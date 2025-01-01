«Частный человек» — поэтический спектакль о противоречиях творческой личности

«Частный человек» — это поэтический спектакль в одном действии, основанный на произведениях известных русских поэтов Иосифа Бродского и Марины Цветаевой. В этом уникальном представлении принимают участие талантливые актёры Валерия Ермошина, Варвара Терехова, Максим Райчёнок и другие.

Режиссура и концепция

Режиссёром спектакля является Галина Бызгу, а художественный руководитель театра — Сергей Бызгу. Их совместная работа создала уникальную атмосферу, сочетая музыку, лирику и актёрское мастерство.

Тематика и содержание

Спектакль обращается к важным темам борьбы за индивидуальность и неизменность принципов. Он резонирует с внутренними переживаниями человека, стремящегося сохранить свою самобытность в мире, полном давления и ожиданий.

Кому будет интересен спектакль

«Частный человек» несомненно привлечёт внимание любителей поэзии и театра, а также поклонников творчества Бродского и Цветаевой. Это мероприятие станет отличной возможностью прикоснуться к миру великих русских поэтов в формате театрального искусства.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что спектакль имеет возрастное ограничение 16+