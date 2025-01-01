Спектакль Час тишины

Семейная комедия от Флориана Зеллера: потоп, скандал и джаз

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, основанный на пьесе Флориана Зеллера, автора театральных хитов «Папа», «Мама» и «Сын». Эта семейная комедия сочетает в себе непростые жизненные темы, острый юмор и неожиданное развитие событий.

Сюжет и персонажи

Герои спектакля — обычные люди, столкнувшиеся с последствиями своих ошибок. В квартире главного героя происходит настоящий потоп. Его сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (гребаная крыса). Жена стремится признаться в чем-то страшном, а о лучшем друге вскрываются такие тайны, о которых лучше бы не знать. Как справиться с этими бурными событиями и когда настанет час тишины?

Темы и идеи

Постановка Владимира Устюгова уносит зрителей в мир комедии о любви и внутреннем очищении. Она затрагивает боль лжи, разрушительной для отношений, и необходимость исправления ошибок. Устюгов говорит: «Мне бы хотелось, чтобы театр давал возможность зрителю улыбнуться и увидеть жизнь через «магический кристалл юмора». Только юмор дает надежду жить дальше. Основная задача — найти силы признаться в сломанных отношениях и сделать ремонт в своей жизни».

Сценография и исполнение

В спектакле также дебютирует известный художник Василий Ложкин в роли сценографа. Его уникальный творческий подход придаст особую атмосферу постановке, вдохновляя зрителей на размышления о своей жизни и возможных переменах.

Откройте для себя мир, полный эмоций, юмора и искупления. Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль!