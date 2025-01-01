Меню
Час тишины
Киноафиша Час тишины

Спектакль Час тишины

16+
Режиссер Владимир Устюгов
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Семейная комедия от Флориана Зеллера: потоп, скандал и джаз

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, основанный на пьесе Флориана Зеллера, автора театральных хитов «Папа», «Мама» и «Сын». Эта семейная комедия сочетает в себе непростые жизненные темы, острый юмор и неожиданное развитие событий.

Сюжет и персонажи

Герои спектакля — обычные люди, столкнувшиеся с последствиями своих ошибок. В квартире главного героя происходит настоящий потоп. Его сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (гребаная крыса). Жена стремится признаться в чем-то страшном, а о лучшем друге вскрываются такие тайны, о которых лучше бы не знать. Как справиться с этими бурными событиями и когда настанет час тишины?

Темы и идеи

Постановка Владимира Устюгова уносит зрителей в мир комедии о любви и внутреннем очищении. Она затрагивает боль лжи, разрушительной для отношений, и необходимость исправления ошибок. Устюгов говорит: «Мне бы хотелось, чтобы театр давал возможность зрителю улыбнуться и увидеть жизнь через «магический кристалл юмора». Только юмор дает надежду жить дальше. Основная задача — найти силы признаться в сломанных отношениях и сделать ремонт в своей жизни».

Сценография и исполнение

В спектакле также дебютирует известный художник Василий Ложкин в роли сценографа. Его уникальный творческий подход придаст особую атмосферу постановке, вдохновляя зрителей на размышления о своей жизни и возможных переменах.

Откройте для себя мир, полный эмоций, юмора и искупления. Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль!

Купить билет на спектакль Час тишины

Декабрь
Январь
Февраль
Май
Июль
12 декабря пятница
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
28 января среда
12:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
29 января четверг
12:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
30 января пятница
12:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
26 февраля четверг
12:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
27 февраля пятница
12:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
11 мая понедельник
17:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
12 мая вторник
17:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
13 мая среда
17:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
1 июля среда
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
2 июля четверг
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
3 июля пятница
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
4 июля суббота
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
5 июля воскресенье
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
6 июля понедельник
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
7 июля вторник
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
8 июля среда
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
9 июля четверг
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽

