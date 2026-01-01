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Час музыки
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Час музыки

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О концерте

Завершение цикла «Час музыки» во Дворце Белосельских-Белозерских

В Дворце Белосельских-Белозерских состоится концерт, завершающий цикл «Час музыки». Программа обещает быть насыщенной и интересной, объединяя шедевры классической музыки и джаза.

Звучание классических шедевров

Концерт ежегодно привлекает внимание любителей музыки, и в этот раз не станет исключением. Откроет программу увертюра к опере «Сорока-воровка» Джоаккино Россини. Этот композитор, которого современники называли «итальянским Моцартом», подарил миру много ярких музыкальных произведений.

Следом за Россини зрителей ждет сюита «Птицы» от Отторино Респиги. Этот композитор вдохновился музыкальными темами мастеров XVII-XVIII веков, что придает его произведению особый исторический контекст и звучание.

Фортепианный концерт от Ильи Папояна

Завершает программу Фортепианный концерт № 4 Николая Капустина, который мастерски сочетает в своем творчестве элементы классической музыки и джаза. Солировать на концерте будет лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковского Илья Папоян, который исполнит это произведение с оркестром.

Дирижер и исполнители

За дирижерским пультом будет находиться выдающийся маэстро Александр Титов, что гарантирует высокое качество исполнения.

Программа вечера

  • Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка»
  • Респиги. «Птицы», сюита на темы композиторов XVII-XVIII веков
  • Капустин. Концерт № 4 для фортепиано с оркестром

Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр приглашает всех ценителей музыки насладиться этой уникальной программой. Не упустите возможность увидеть выдающихся исполнителей на одной сцене!

Продолжительность концерта: 1 час без антракта

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В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
16:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
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