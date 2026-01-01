Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чародейник. Сестры Остары
Билеты от 1200₽
Киноафиша Чародейник. Сестры Остары

Чародейник. Сестры Остары

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Фестиваль «Чародейник. Сестры Остары» в клубе «Mezzo Forte»

В клубе «Mezzo Forte» состоится фестиваль «Чародейник. Сестры Остары». Это событие обещает быть ярким и запоминающимся, ведь в его центре — торжество жизни и сплетение женского и мужского начал. Главными героями станут буйные витальные силы, которые будут представлять многочисленные выступления фолк-групп.

Программа фестиваля

Гостей ждёт не только завораживающее шоу, но и грациозные танцы от танцмейстера, которые подарят атмосферу праздника. В дополнение к музыкальным и танцевальным номерам фестиваль порадует гостей изобильной ярмаркой. Участники смогут насладиться разнообразными товарами и угощениями, а также принять участие в традиционных хороводах в честь весны.

Для любителей фольклора

Фестиваль «Чародейник. Сестры Остары» станет настоящим праздником для всех ценителей фольклора и природы. Это уникальная возможность не только насладиться выступлениями талантливых исполнителей, но и почувствовать дух весны, который объединит всех участников. Не упустите шанс стать частью этого весёлого и радостного события!

Купить билет на концерт Чародейник. Сестры Остары

Помощь с билетами
Март
22 марта воскресенье
15:00
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
10 мая в 19:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Стендап клуб представляет: стендап комики
18+
Юмор
Стендап клуб представляет: стендап комики
29 апреля в 19:00 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
Органный концерт «Между прошлым и будущим. Орган и флейта»
6+
Классическая музыка
Органный концерт «Между прошлым и будущим. Орган и флейта»
17 апреля в 19:00 Галерея Ильи Глазунова
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше