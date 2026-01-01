Фестиваль «Чародейник. Сестры Остары» в клубе «Mezzo Forte»

В клубе «Mezzo Forte» состоится фестиваль «Чародейник. Сестры Остары». Это событие обещает быть ярким и запоминающимся, ведь в его центре — торжество жизни и сплетение женского и мужского начал. Главными героями станут буйные витальные силы, которые будут представлять многочисленные выступления фолк-групп.

Программа фестиваля

Гостей ждёт не только завораживающее шоу, но и грациозные танцы от танцмейстера, которые подарят атмосферу праздника. В дополнение к музыкальным и танцевальным номерам фестиваль порадует гостей изобильной ярмаркой. Участники смогут насладиться разнообразными товарами и угощениями, а также принять участие в традиционных хороводах в честь весны.

Для любителей фольклора

Фестиваль «Чародейник. Сестры Остары» станет настоящим праздником для всех ценителей фольклора и природы. Это уникальная возможность не только насладиться выступлениями талантливых исполнителей, но и почувствовать дух весны, который объединит всех участников. Не упустите шанс стать частью этого весёлого и радостного события!