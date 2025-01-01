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Чарльз Диккенс «Рождественские истории»
Билеты от 500₽
Киноафиша Чарльз Диккенс «Рождественские истории»

Чарльз Диккенс «Рождественские истории»

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Исполняет Государственный Кремлёвский оркестр

Один из ведущих оркестров России, известен своей высокой исполнительской мастерностью и яркими концертными программами. Оркестр выступает на самых престижных сценах страны и за рубежом.

Дирижёр – Константин Чудовский
Известный российский дирижёр, художественный руководитель Государственного Кремлёвского оркестра. Чудовский обладает глубоким музыкальным чутьём и великолепной техникой управления оркестром, благодаря чему его концерты всегда наполнены живой энергетикой.

Музыкальный редактор – Константин Рычков
Композитор и музыкальный редактор, работающий с ведущими музыкальными коллективами России. Его профессионализм в области аранжировок и музыкального оформления делает программы оркестра уникальными и насыщенными.

Песочная анимация – Лилия Чистина
Мастерица песочной анимации, художник, создающий уникальные визуальные истории с помощью песка. Чистина прославилась своими произведениями, которые оживают на экране, передавая атмосферу и эмоции через искусство анимации.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

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