Чарльз Диккенс «Рождественские истории»

Исполняет Государственный Кремлёвский оркестр

Один из ведущих оркестров России, известен своей высокой исполнительской мастерностью и яркими концертными программами. Оркестр выступает на самых престижных сценах страны и за рубежом.

Дирижёр – Константин Чудовский

Известный российский дирижёр, художественный руководитель Государственного Кремлёвского оркестра. Чудовский обладает глубоким музыкальным чутьём и великолепной техникой управления оркестром, благодаря чему его концерты всегда наполнены живой энергетикой.

Музыкальный редактор – Константин Рычков

Композитор и музыкальный редактор, работающий с ведущими музыкальными коллективами России. Его профессионализм в области аранжировок и музыкального оформления делает программы оркестра уникальными и насыщенными.

Песочная анимация – Лилия Чистина

Мастерица песочной анимации, художник, создающий уникальные визуальные истории с помощью песка. Чистина прославилась своими произведениями, которые оживают на экране, передавая атмосферу и эмоции через искусство анимации.