Тематический вечер по мотивам «Чарли и шоколадной фабрики»

Приглашаем всех сластен и любителей ярких приключений на тематический вечер, вдохновленный атмосферой любимой сказки «Чарли и шоколадная фабрика»!

Сладкое удивление для детей

Детей ждет увлекательный мастер-класс по созданию сладостей, где каждый из ребят почувствует себя в роли настоящего кондитера. Участники смогут не только попробовать себя в искусстве кондитерского дела, но и забрать свои сладости домой!

Интеллектуальные и развлекательные активности

Не обойдется и без интеллектуального квиза по мотивам приключений Чарли и Вилли Вонка. Этот quiz станет отличной возможностью проверить знания о замечательной истории и ее персонажах.

Яркие впечатления

Кроме того, ребят ожидает красочный аквагрим, который преобразит их в любимых героев. А в завершение вечера будет организован просмотр фильма в детской комнате, что добавит еще больше радости и веселья!

Этот праздник непременно принесет ребятам море позитива и зарядит сладким зарядом энергии на долгое время!