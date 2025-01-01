Спектакль Чарли Чаплин и Сибирская богиня обезьян

Меню
Чарли Чаплин и Сибирская богиня обезьян
Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Я - Чарли Чаплин»: психиатрия, мистика и абсурд

Что вы представляете, глядя на Чарли Чаплина? Усы, котелок, трость и смешная походка? Но сколько вы знаете о самом великом комике всех времён? Возможно, много. А, может быть, совсем ничего. Умер ли он, или живёт среди нас, оживая на экране, когда мы смотрим его фильмы?

Каждый из нас может стать частью его истории, чувствуя, что Чарли Чаплин жив. А что, если он существует среди нас, и вы можете стать ним хотя бы на время? Мы задаём вопросы и выпускаем удовлетворяющие ответы в необычной форме.

Сибирская богиня обезьян

Не можем не упомянуть и сибирскую богиню обезьян, о которой стоит рассказать подробнее. Этот персонаж добавляет особую атмосферу к психиатрическому сеансу, который проходит во время спектакля. Здесь смешиваются биография Чаплина с нотками конспирологии, мистики и абсурда, создавая настоящую театральную магию.

Не упустите шанс

Не упустите уникальную возможность погрузиться в загадочный мир Чарли Чаплина, соединяющий комедию с глубокими философскими размышлениями. Приходите на спектакль и откройте для себя нового, непредсказуемого Чаплина!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Наталия Капранчикова
Анастасия Проскурякова
Юлия Коцкая

Расписание

В других городах

Воронеж, 23 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
16:00 от 1100 ₽
Воронеж, 19 сентября
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
17:00 от 1100 ₽

Фотографии

Чарли Чаплин и Сибирская богиня обезьян Чарли Чаплин и Сибирская богиня обезьян Чарли Чаплин и Сибирская богиня обезьян Чарли Чаплин и Сибирская богиня обезьян Чарли Чаплин и Сибирская богиня обезьян

