Чаплин Руж
Киноафиша Чаплин Руж

Чаплин Руж

18+
Возраст 18+

О концерте

Кабаре-шоу «Чаплин Руж» в «Чаплин Холл»

Не упустите возможность увидеть уникальное кабаре-шоу «Чаплин Руж», которое проходит в театре-ресторане «Чаплин Холл». Главный герой спектакля выходит из чёрно-белого экрана, чтобы погрузиться в мир ярких красок и эмоций. Это шоу порадует не только любителей театра и кабаре, но и тех, кто ценит великолепные визуальные эффекты.

Яркие костюмы и спецэффекты

Организаторы шоу подготовили около 60 уникальных костюмов, которые подчеркнут выразительность выступлений. С помощью 3D графики и множества современных спецэффектов, сценический образ становится незабываемым. Зрители окажутся в атмосфере, где старое и новое переплетаются в увлекательном танцевальном путешествии.

Кулинарные наслаждения и музыкальное сопровождение

Посетители «Чаплин Холл» могут рассчитывать не только на впечатляющее шоу, но и на кулинарные delights. Ресторан предлагает великолепные блюда, которые станут прекрасным сопровождением к вашим эмоциям. После выступления вас ждёт зажигательная танцевальная дискотека, где можно продолжить вечер в атмосфере веселья и радости.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего мероприятия!

Январь
Февраль
Март
Апрель
23 января пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
6 февраля пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
20 февраля пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
27 февраля пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
6 марта пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
13 марта пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
20 марта пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
28 марта суббота
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
4 апреля суббота
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
18 апреля суббота
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽

Фотографии

Чаплин Руж Чаплин Руж Чаплин Руж Чаплин Руж

