Чаплин Руж-Феерия
Киноафиша Чаплин Руж-Феерия

Чаплин Руж-Феерия

18+
Возраст 18+

О концерте

Шоу «Чаплин Руж-Феерия» - захватывающее путешествие в мир чувств

«Чаплин Руж-Феерия» — это уникальное кабаре, которое приглашает зрителей в завораживающее приключение по миру эмоций и переживаний. Под руководством известного организатора Виталия Кравченко, который славится своими оригинальными постановками, зрители смогут испытать всю палитру чувств, смешивающую страсть, радость и меланхолию.

Что вас ожидает?

Шоу завораживает богатством визуальных эффектов: около 60 костюмов, эксклюзивная 3D графика и множество спецэффектов создают атмосферу, которая оставит незабываемые впечатления. Многие зрители отмечают, что это шоу не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных человеческих ценностях.

Фотозона и сувениры

Не упустите возможность сделать памятные фотографии в специально подготовленной фотозоне и участвовать в розыгрыше эксклюзивных сувениров. Это добавит ещё больше ярких моментов к вашему вечеру.

Для кого это шоу?

«Чаплин Руж-Феерия» будет интересно не только любителям театра, но и тем, кто ценит живую музыку и яркие шоу. Погрузитесь в мир искусства и наслаждайтесь великолепием этой уникальной постановки!

Купить билет на концерт Чаплин Руж-Феерия

Январь
Февраль
Март
Апрель
17 января суббота
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
24 января суббота
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
22 февраля воскресенье
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
28 февраля суббота
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
7 марта суббота
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
14 марта суббота
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
27 марта пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
3 апреля пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
10 апреля пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
17 апреля пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
25 апреля суббота
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽

В ближайшие дни

