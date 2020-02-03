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Чапаев и Пустота
Билеты от 3500₽
Киноафиша Чапаев и Пустота

Спектакль Чапаев и Пустота

Три психоделических акта по Пелевину в исполнении брусникинцев
Постановка
Практика 18+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Виктора Пелевина

Режиссёр Максим Диденко обращается к творчеству одного из самых загадочных и остроумных авторов современной российской литературы — Виктора Пелевина.

Путешествие между полюсами

Спектакль в трёх действиях погружает зрителя в мир, существующий на грани: между реальностью и иллюзией, Востоком и Западом, политическими конфликтами и экзистенциальными поисками.

Динамичная философская игра

Персонажи, идеи и образы произведения Пелевина превращаются на сцене в динамичное путешествие, которое переосмысливает границы прошлого и настоящего.

Зритель в центре размышлений

Диденко создает на сцене многослойную философскую игру, где реальные события сталкиваются с иллюзорными, а зритель становится свидетелем размышлений о судьбе человека в сложном мире противоположностей.

 

Режиссер
Максим Диденко
В ролях
Алексей Розин
Андрей Фомин
Сергей Щедрин
Петр Юдкин
Юрий Межевич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 5000 ₽
5 сентября
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
19:00 от 3500 ₽

Фотографии

Чапаев и Пустота Чапаев и Пустота Чапаев и Пустота Чапаев и Пустота Чапаев и Пустота Чапаев и Пустота Чапаев и Пустота Чапаев и Пустота Чапаев и Пустота

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