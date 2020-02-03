Спектакль Чапаев и Пустота

Спектакль по роману Виктора Пелевина

Режиссёр Максим Диденко обращается к творчеству одного из самых загадочных и остроумных авторов современной российской литературы — Виктора Пелевина.

Путешествие между полюсами

Спектакль в трёх действиях погружает зрителя в мир, существующий на грани: между реальностью и иллюзией, Востоком и Западом, политическими конфликтами и экзистенциальными поисками.

Динамичная философская игра

Персонажи, идеи и образы произведения Пелевина превращаются на сцене в динамичное путешествие, которое переосмысливает границы прошлого и настоящего.

Зритель в центре размышлений

Диденко создает на сцене многослойную философскую игру, где реальные события сталкиваются с иллюзорными, а зритель становится свидетелем размышлений о судьбе человека в сложном мире противоположностей.