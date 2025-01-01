Чаепитие в саду душистых гераний в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

Вы знали, что существует несметное количество ароматов, присущих герани? Это растение может удивить своим запахом, напоминая о фруктовых садах, цветущих полях и даже известном парфюме!

На нашем мероприятии в оранжерее «Сад ароматов» вас ждет уникальный опыт. Владелец оранжереи, кандидат наук Александр Аброчнов, не только расскажет удивительные истории о герани, но и поделится своими знаниями о различных ароматах!

Во время чаепития мы будем наслаждаться чаем с ароматными травами, которые дополнят атмосферу мероприятия, и, конечно, у каждого будет возможность сажать собственный росток. Это не только интересно, но и полезно!

Приходите и погрузитесь в мир ароматов, который подарит вам новые впечатления и знания. Убедитесь, что герань — это не просто цветок, а целая вселенная чувств!