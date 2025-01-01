Меню
Чаепитие по Островскому
Спектакль Чаепитие по Островскому

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

Чаепитие по Островскому: музыкальный спектакль-фантазия

Музыкальный спектакль-фантазия «Чаепитие по Островскому» создан по мотивам пьес великого драматурга Александра Островского. В этой удивительной постановке персонажи из различных произведений встречаются на одной сцене, создавая уникальную атмосферу.

Спектакль организован Омским государственным музыкальным театром, который славится своим разнообразием жанров. Гостям будет представлена феерия «театр в театре», дополненная музыкой композиторов А. Кулыги и В. Гаврилина, а также романцами А. Петрова.

К юбилею Островского

Данный спектакль приурочен к двухсотлетию со дня рождения Александра Островского. Это событие станет настоящим праздником для любителей театра и поклонников творчества драматурга, открывая новые грани его гениальных произведений.

Не упустите шанс стать частью этого театрального праздника и насладиться магией классики в современной интерпретации!

Февраль
11 февраля среда
18:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 1100 ₽

Фотографии

Чаепитие по Островскому Чаепитие по Островскому Чаепитие по Островскому

