Спектакль Чаепитие по Островскому

Чаепитие по Островскому: музыкальный спектакль-фантазия

Музыкальный спектакль-фантазия «Чаепитие по Островскому» создан по мотивам пьес великого драматурга Александра Островского. В этой удивительной постановке персонажи из различных произведений встречаются на одной сцене, создавая уникальную атмосферу.

Спектакль организован Омским государственным музыкальным театром, который славится своим разнообразием жанров. Гостям будет представлена феерия «театр в театре», дополненная музыкой композиторов А. Кулыги и В. Гаврилина, а также романцами А. Петрова.

К юбилею Островского

Данный спектакль приурочен к двухсотлетию со дня рождения Александра Островского. Это событие станет настоящим праздником для любителей театра и поклонников творчества драматурга, открывая новые грани его гениальных произведений.

Не упустите шанс стать частью этого театрального праздника и насладиться магией классики в современной интерпретации!