CGM Orchestra. Музыкальные миры Хаяо Миядзаки

Музыкальные миры Хаяо Миядзаки. Концерт в Казани

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится концерт CGM Orchestra. В программе — музыка из известных аниме Хаяо Миядзаки, среди которых «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и другие шедевры. Зрителей ждёт исполнение знакомых саундтреков Джо Хисаиши в исполнении симфонического оркестра, а видеоряд из любимых анимационных фильмов эффектно дополнит музыку.

Звучание, которое вы узнаете

В концерте прозвучат потрясающие композиции из таких аниме, как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Ведьмина служба доставки» и «Мой сосед Тоторо». При помощи симфонического оркестра вы сможете услышать новое звучание знакомых вам мелодий. Видеоряд, сопроводивший музыку, создаст неповторимую атмосферу и вызовет яркие эмоции.

Исполнители

CGM Orchestra (Cinema Games and Music Orchestra) — это коллектив профессиональных музыкантов, которые посвятили свою жизнь любви к музыке. В оркестре вы услышите разнообразие инструментов: от классических струнных и духовых до ударных и клавишных. Такой уникальный состав позволяет создавать насыщенную и яркую атмосферу исполнения гениальных произведений.