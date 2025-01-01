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Централ парк Вест
Киноафиша Централ парк Вест

Спектакль Централ парк Вест

Комедия по Вуди Аллену 18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия положений «Централ Парк Вест» в Омске

Добро пожаловать на спектакль «Централ Парк Вест», где судьба главных героев полна неожиданных поворотов и романтических перипетий. Здесь каждый из них «вписывается» в жизненные обстоятельства, как задумавшийся прохожий в фонарный столб.

Сюжет и герои

Основные персонажи этой истории — настоящие романтики, которые сталкиваются с курьезными ситуациями. История разворачивается вокруг мужчины, который одновременно изменяет и жене, и любовнице. Главная героиня, жена-психоаналитик, оказывается в сложной ситуации, где ей предстоит решить: сможет ли она выйти из любовного каламбура с достоинством или, используя свои профессиональные навыки, разоблачит любовницу супруга, оставив за собой след из детских травм и психических отклонений.

Интеллектуальный юмор

Спектакль наполнен искрометным юмором и остроумными диалогами, которые заставят зрителей задуматься о человеческих отношениях и тонкостях психологии. Автор создал уникальную гремучую смесь из анекдота и диагноза, что делает «Централ Парк Вест» не только развлекательным, но и глубоким произведением.

Актерский состав

В ролях: Дарья Оклей, Ирина Коломиец, Александр Карпов, Евгений Сухотерин и Таисия Галочкина. Режиссером спектакля выступает Владимир Золотарь, известный своим умением создавать запоминающиеся театральные работы.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о любви, предательстве и психологии в действии. «Централ Парк Вест» — спектакль, который оставит след в вашем сердце и заставит задуматься о важных вопросах жизни.

Режиссер
Владимир Золотарь
В ролях
Дарья Оклей
Ирина Коломиец
Александр Карпов
Евгений Сухотерин
Таисия Галочкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

Централ парк Вест Централ парк Вест Централ парк Вест Централ парк Вест Централ парк Вест Централ парк Вест

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