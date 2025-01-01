Меню
Цена
Спектакль Цена

Спектакль Цена

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Цена» — спектакль о семье, выборе и потере

Два брата, Виктор и Уолтер, не общались 16 лет. Судьба сводит их вновь в доме покойного отца, где они собираются устроить распродажу старой мебели. Эта встреча становится поводом не только для раздела имущества, но и для откровенного разговора, который они избегали долгие годы.

Кто они?

  • Уолтер — успешный врач, построивший блестящую карьеру.
  • Виктор — скромный полицейский, посвятивший свою жизнь службе и семье.

Разные судьбы, разные пути. Но какой ценой каждому из них досталась его жизнь? И кто из братьев действительно счастлив?

Смысл пьесы

Автор задает зрителю важный вопрос: какова настоящая цена успеха, жертв и утраченных связей? Спектакль заставляет задуматься о семейных отношениях, выборе, который мы делаем, и потерях, которые неизбежно сопутствуют этому выбору.

Почему стоит посмотреть?

«Цена» — это камерная и эмоционально насыщенная драма, в которой легко узнать собственные переживания. Спектакль наполнен глубокими диалогами и сильными актерскими работами. Он обращен к каждому, кто когда-либо пытался понять, что для него по-настоящему важно в жизни.

Для кого этот спектакль?

Постановка идеально подойдет тем, кто ценит в театре интеллектуальную глубину, тонкую психологию и честный взгляд на человеческие отношения.

Режиссер
Федор Баличев
В ролях
Денис Семенов
Александр Сорвин
Владимир Брегман
Ксения Пилипенко

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:30 от 800 ₽

