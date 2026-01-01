Цемлинский в Петрикирхе

Цемлинский. Концерт в Петрикирхе

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга продолжает концертный цикл «Брукнеровские среды – 2026». В этом увлекательном проекте, инициированном художественным руководителем оркестра Антоном Лубченко, звучат произведения не только Антона Брукнера, но и его предшественников, современников и последователей.

О программе концерта

В рамках текущего концерта зрителей ждут два оркестровых шедевра Александра фон Цемлинского: Симфониетта, соч. 23, и Симфония № 2 си-бемоль мажор. Эта программа станет отличной возможностью познакомиться с творчеством композитора, который постепенно вновь обретает признание.

Знакомство с Александром фон Цемлинским

Александр фон Цемлинский, австрийский дирижер и композитор, принадлежал к эпохе позднего романтизма. Находясь в окружении таких великих имен, как Густав Малер и Рихард Штраус, он использовал их идеи, но, обладая утонченным вкусом и уникальным стилем, создавал собственные произведения. Цемлинский известен тем, что в его музыке соединились авангардные тенденции и глубокие эмоциональные переживания.

Действующие лица

Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко. Комментарии к программе представит музыковед Елена Истратова.

Для зрителей

Концерт рассчитан на слушателей старше 6 лет. Продолжительность выступления составляет 1 час 15 минут. Не упустите возможность насладиться редкими произведениями академической музыки и открыть для себя новые грани таланта Цемлинского.