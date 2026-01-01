Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цемлинский в Петрикирхе
Киноафиша Цемлинский в Петрикирхе

Цемлинский в Петрикирхе

6+
Возраст 6+

О концерте

Цемлинский. Концерт в Петрикирхе

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга продолжает концертный цикл «Брукнеровские среды – 2026». В этом увлекательном проекте, инициированном художественным руководителем оркестра Антоном Лубченко, звучат произведения не только Антона Брукнера, но и его предшественников, современников и последователей.

О программе концерта

В рамках текущего концерта зрителей ждут два оркестровых шедевра Александра фон Цемлинского: Симфониетта, соч. 23, и Симфония № 2 си-бемоль мажор. Эта программа станет отличной возможностью познакомиться с творчеством композитора, который постепенно вновь обретает признание.

Знакомство с Александром фон Цемлинским

Александр фон Цемлинский, австрийский дирижер и композитор, принадлежал к эпохе позднего романтизма. Находясь в окружении таких великих имен, как Густав Малер и Рихард Штраус, он использовал их идеи, но, обладая утонченным вкусом и уникальным стилем, создавал собственные произведения. Цемлинский известен тем, что в его музыке соединились авангардные тенденции и глубокие эмоциональные переживания.

Действующие лица

Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко. Комментарии к программе представит музыковед Елена Истратова.

Для зрителей

Концерт рассчитан на слушателей старше 6 лет. Продолжительность выступления составляет 1 час 15 минут. Не упустите возможность насладиться редкими произведениями академической музыки и открыть для себя новые грани таланта Цемлинского.

Купить билет на концерт Цемлинский в Петрикирхе

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
16 сентября среда
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 700 ₽

Фотографии

Цемлинский в Петрикирхе Цемлинский в Петрикирхе Цемлинский в Петрикирхе Цемлинский в Петрикирхе Цемлинский в Петрикирхе Цемлинский в Петрикирхе

В ближайшие дни

Сектор газа. Посвящение Юрию Хою
18+
Рок Панк Русский рок

Сектор газа. Посвящение Юрию Хою

10 апреля в 19:00 Aurora Concert Hall
от 2000 ₽
Концерт у моря «Симфонические 80е!»
6+
Поп Живая музыка

Концерт у моря «Симфонические 80е!»

28 августа в 20:00 Исткабель
от 2000 ₽
Орган и Дудук при Свечах
6+
Классическая музыка

Орган и Дудук при Свечах

25 октября в 17:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше