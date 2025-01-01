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Cem Adrian
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Cem Adrian

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О концерте/спектакле

Встреча с Cem Adrian: Музыка, которая трогает душу

25 сентября 2025 года в концертном зале «Москва» состоится выступление турецкого музыканта Cem Adrian. Он является ярким представителем современной авторской сцены и привлекает внимание своим уникальным голосовым диапазоном в четыре октавы.

Музыка без границ

Cem Adrian сочетает в своём творчестве элементы классики, джаза, фолка и экспериментальной музыки. Его композиции — это эмоционально насыщенные, глубоко личные произведения, в которых каждое слово и звук наполнены смыслом. Музыкант умело играет с жанрами, создавая уникальные музыкальные ландшафты.

Культурное событие

Концерт обещает стать особым культурным событием для тех, кто ценит тонкость, искренность и высокое музыкальное качество. Cem Adrian не только певец, но и композитор, чьи работы вызывают глубокие эмоции и заставляют задуматься о настоящем.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Приходите и откройте для себя мир музыки Cem Adrian — это будет встреча с настоящим искусством.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00

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