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Cem Adrian
Билеты от 6000₽
Киноафиша Cem Adrian

Cem Adrian

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Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

Выступление Cem Adrian в Москве

25 сентября 2025 года в концертном зале «Москва» пройдет концерт турецкого музыканта Cem Adrian. Этот артист является ярким представителем современной авторской сцены и привлекает внимание слушателей своим уникальным голосовым диапазоном в четыре октавы.

Музыкальный стиль и творчество

Cem Adrian сочетает в своих композициях элементы классики, джаза, фолка и экспериментальной музыки. Его произведения отличаются эмоциональной насыщенностью и глубокой личной подоплекой. Каждое слово и звук в его музыке наполнены смыслом, что делает его концерты особенно запоминающимися.

Культурное событие

Концерт обещает стать важным культурным событием для всех ценителей тонкости, искренности и высокого музыкального качества. Не упустите возможность стать частью этого уникального вечера.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 6000 ₽

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